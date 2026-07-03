«Πρόβα για Θάνατο»: Παράσταση από τους σπουδαστές της Σχολής Θεάτρου 10Θ

Στις 3 και 4 Ιουλίου στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων, σε σκηνοθεσία Φρόσως Κορρού

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Πρόβα για Θάνατο Σχολή 10Θ
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Η Σχολή Θεάτρου 10Θ παρουσιάζει την παράσταση «Πρόβα για Θάνατο», σε κείμενο του Δημήτρη Κουρούμπαλη και σκηνοθεσία της Φρόσως Κορρού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων και την πρώτη τους επίσημη συνάντηση με το σανίδι και το θεατρόφιλο κοινό. Η παράσταση, παραγωγή της Σχολής Θεάτρου 10Θ, θα παρουσιαστεί στις 3 και 4 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 21:00, στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων (Κυκλάδων 11, Αθήνα), προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τη νέα γενιά ηθοποιών που ολοκληρώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή στη Σχολή.

Το πρωτότυπο κείμενο του Δημήτρη Κουρούμπαλη και η σκηνοθετική ματιά της Φρόσως Κορρού δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι ηθοποιοί δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αναμετρώνται με τις απαιτήσεις της σκηνής και παρουσιάζουν στο κοινό το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής τους διαδρομής.

prova gia thanato

Η «Πρόβα για Θάνατο» είναι η στιγμή, όπου η εκπαίδευση συναντά την πράξη. Για τους τελειόφοιτους αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την επαγγελματική τους πορεία και μια ευκαιρία να μοιραστούν με το κοινό τη δουλειά, την αφοσίωση και την εξέλιξή τους μέσα στα χρόνια των σπουδών τους. Με ενέργεια, φρεσκάδα και αγάπη για το θέατρο, οι νέοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή, έτοιμοι να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα.

Η Σχολή Θεάτρου 10Θ είναι μια ιδιωτική ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης με έδρα στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί μέλος του Ομίλου D Group, ενός πολυδιάστατου και διαρκώς αναπτυσσόμενου ομίλου με δραστηριότητα σε περισσότερους τομείς, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση, η πιστοποίηση, η επαγγελματική κατάρτιση και άλλες σύγχρονες υπηρεσίες. Με σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, ο Όμιλος επενδύει στη δημιουργία δομών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς και του πολιτισμού. 

Αποστολή της είναι να εκπαιδεύει νέους ηθοποιούς μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, πλήρως εναρμονισμένο με τους κανονισμούς λειτουργίας των ανώτερων δραματικών σχολών της Ελλάδας και προσαρμοσμένο στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του θεατρικού επαγγέλματος.

Το διδακτικό δυναμικό της αποτελείται από καταξιωμένους δασκάλους, σκηνοθέτες και δημιουργούς των παραστατικών τεχνών, ενώ το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με masterclasses και σεμινάρια από διακεκριμένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, προσφέροντας στους σπουδαστές πολύπλευρη καλλιτεχνική εκπαίδευση και άμεση επαφή με τη σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα.

Παράσταση: «Πρόβα για Θάνατο»
Παρουσιάζεται από: Τους τελειόφοιτους της Σχολής Θεάτρου 10Θ

Ημερομηνίες: 3 & 4 Ιουλίου
Ώρα έναρξης: 21:00
Χώρος: Θέατρο Οδού Κυκλάδων
Κυκλάδων 11, Αθήνα
Σκηνοθεσία: Φρόσω Κορρού
Κείμενο: Δημήτρης Κουρούμπαλης
Παραγωγή: Σχολή Θεάτρου 10Θ
Σχεδιασμός αφίσας: Αντρέας Βοτίκας 
Click: Νικολέττα Ζαρίφη

Παίζουν αλφαβητικά:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Αναστασάκη Άννα
Βοτίκας Ανδρέας
Γεωργίου Χριστιάνα (Γκίρκη)
Γεωργίτση Σιμόνη
Ζαρίφη Φρόσω
Ιωαννίδου Έφη
Καραΐσκος Παναγιώτης
Καραμπετσάνου Αθηνά Μαρία
Κατσιμπράκη Χριστιάνα
Κουσαρίδας Γιώργος
Μπεφάνης Κωνσταντίνος
Παναγιωταρέα Ερωφίλη
Πλέγκα Ευγενία
Πραφτσιώτης Αποστόλης
Συλλούρη Δήμητρα
Σολωμίδου Κυριακή
Τούντα Νατάσα
Τσότρα Μαρτασώ

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ομίλου D Group.

Για εισιτήρια:
https://prova-gia-thanato-quiet-wave-4206.fly.dev/
 

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