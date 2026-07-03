Γιώργος Λιάγκας: «Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού»

«Με κάποιους δε θα ξαναβρεθούμε αλλά σου μένει μια καλή ανάμνηση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Πρωινό» για τελευταία φορά στις 3 Ιουλίου.
  • Εξέφρασε συναισθηματική φόρτιση για το τέλος της εκπομπής, τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ των εργαζομένων.
  • Αναφέρθηκε στην τηλεόραση ως τρόπο ζωής και στη σημασία της καθημερινής συνεργασίας.
  • Επεσήμανε ότι η τελευταία μέρα είναι πάντα συγκινητική και αφήνει αναμνήσεις.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες και το κοινό για την κοινή πορεία.

Ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε τους τηλεθεατές του μέσα από το «Πρωινό» για τελευταία φορά, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»

Ο παρουσιαστής του ANT1, φορτισμένος συναισθηματικά για το τέλος της εκπομπής είπε πως η μακρόχρονη καθημερινή συνεργασία δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς «οικογένειας» μεταξύ των δεκάδων εργαζομένων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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Τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα:

«Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού και πάντα η τελευταία ημέρα είναι λίγο περίεργη. Για εσάς είναι μια δουλειά, δεν είναι κάτι, το καταλαβαίνω και καμιά φορά που στην τηλεόραση συγκινούμαστε και τα λοιπά λένε: «Τι κάνουν αυτοί οι βλάκες τώρα; Γιατί συγκινούνται;». Γιατί για μας είναι η τηλεόραση, όχι, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι τρόπος ζωής. Το να ζεις κάθε μέρα τρεις ώρες που βλέπετε εσείς και καμιά δυο ώρες πριν και καμιά 3-4 ώρες μετά, με τους ίδιους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε γίνεσαι οικογένεια, γίνεσαι οικογένεια. Με τα καλά της και τα κακά της.

Με τους τσακωμούς, με τις καλές στιγμές, με τις κακές στιγμές, είναι όμως μια οικογένεια. Και πολλών ανθρώπων, γιατί εσείς βλέπετε στον αέρα οκτώ εννιά ανθρώπους, στην οικογένεια όμως ανήκουν 30-40 άνθρωποι και παραπάνω ίσως, που δουλεύουν για αυτήν εδώ την εκπομπή. Άρα, λοιπόν, το κλείσιμο μιας διαδρομής πάντα σημαίνει κάτι συγκινητικό, συγκινητικό για μας. Χανόμαστε, με κάποιους θα ξαναβρεθούμε και στη ζωή και τηλεοπτικά κάποια στιγμή.

Με κάποιους δε θα ξαναβρεθούμε ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή, αλλά σου μένει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση, από τον καθένα ανάλογα με τη σχέση που είχες. Όπως και να έχει πάντως, είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη η τελευταία μέρα μιας διαδρομής και γι’ αυτό συγχωρήστε μας και για τα λάθη και για τη συγκίνηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ ξεκίνησα τα σαρδάμ από το καλημέρα».

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