Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου έδωσε μια πολύ επιτυχημένη συναυλία για τους Έλληνες της ομογένειας.

Ανάμεσα στο κοινό που έζησε μια αυθεντική ελληνική βραδιά βρέθηκε και η Dara, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία. Οι δύο καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί, με την ίδια να σχολιάζει: «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη».

Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής είχε κι ένα απρόοπτο κατά τη μετακίνησή του στην πόλη. Σε βίντεο που ανήρτησε, αποκάλυψε ότι η ρόδα του αυτοκινήτου που τον μετέφερε καταστράφηκε ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική στάση κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Παρά το ατυχές περιστατικό, ο ίδιος δεν έχασε την ψυχραιμία του και περίμενε μαζί με τους συνεργάτες του μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν μία από τις ηχηρές απουσίες των MAD VMA 2026, ενός θεσμού που στηρίζει κάθε χρόνο με την παρουσία του. Εξηγώντας τον λόγο που δεν κατάφερε φέτος να ανέβει στη σκηνή, παρά την έντονη επιθυμία των θαυμαστών του, τόνισε:

«Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στη μουσική μου.

Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, το "Nero", ένα ευχαριστώ στον Noizy, γιατί αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα και τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα στούντιο, όπου λέγαμε πώς θα ενώσουμε τους δύο πολιτισμούς. Νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να το διασκεδάσουμε και οι δύο λαοί».