Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτό το διάστημα ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στις ΗΠΑ.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που πριν από λίγες μέρες έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός άνοιξε ένα pop-up μαγαζί με όλους τους δίσκους του, τους οποίους και υπέγραψε για τον κόσμο που έσπευσε να τον συναντήσει. Μέσα από τα social media, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχαρίστησε τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή.

Μάλιστα, πραγματοποίησε μία μοναδική συναυλία για τους ομογενείς Έλληνες της Αμερικής, παρουσιάζοντας το άλμπουμ του με τίτλο «Καμπάνες». Κατά την παραομονή του στις ΗΠΑ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara.

Η Dara τράβηξε μια selfie μαζί του, αποκαλώντας τον φίλο στη λεζάντα. «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», σχολίασε κάτω από την κοινή τους φωτογραφία, η οποία αποκάλυπτε τη συνάντησή τους.

Η Dara ποζάρει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναδημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Dara, καθώς το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision , εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ο γνωστός συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος υπέγραψε τη μουσική του κολλητικού Bangaranga, ενώ η Βικτώρια Χαλκίτη ανέλαβε τη φωνητική προετοιμασία της εκρηκτικής τραγουδίστριας.