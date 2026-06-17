Dara: «Ο Βεζένκοφ θα έρθει να με δει. Είμαι φαν του Ολυμπιακού»

Λίγες ώρες πριν την αποψινή της εμφάνιση στα VMA's 2026, η Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr συνάντησαν αποκλειστικά τη μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara από τη Βουλγαρία, στα backstage της διοργάνωσης.

Το «Bangaranga», με υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί με την υποστήριξη της Panik Records, χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση με 516 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα ρεκόρ ως η μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο στην ιστορία του διαγωνισμού (173 βαθμοί). Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια που κοινό και επιτροπές ανέδειξαν τον ίδιο νικητή.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια μίλησε τώρα για το όνειρό της να εμφανιστεί στα VMA's, την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα, τον σύζυγό της που τη στηρίζει σε όλα, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Ολυμπιακό.

Για την εμφάνισή της στα VMA's 2026

Η Dara δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη φετινή διοργάνωση. «Νιώθω υπέροχα. Ήθελα να εμφανιστώ στα VMA's εδώ και πολύ καιρό και τώρα επιτέλους συμβαίνει. Είμαι έτοιμη. Το ονειρευόμουν για χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Μου αρέσει να κάνω εκπλήξεις και να εκπλήσσομαι κι εγώ η ίδια. Θέλω να ζήσω τη στιγμή πρώτη φορά όταν βρεθώ εκεί» είπε.

H Dara μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Μάλιστα, το ίδιο κάνει και με τους ανθρώπους. Θέλει να σχηματίζει τη δική της άποψη. «Όταν κάποιος μου λέει ότι δεν συμπαθεί ένα πρόσωπο, εγώ γίνομαι ακόμα πιο περίεργη να το γνωρίσω. Θέλω να σχηματίζω τη δική μου άποψη για τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Το ίδιο έκανα και με τη Eurovision. Είχα δει μόνο όσα αφορούσαν το κομμάτι της σκηνής, γιατί ήθελα να ζήσω τα πάντα από κοντά και να νιώσω την ενέργεια. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ εύκολα να καταλάβω τους ανθρώπους και αυτό με συναρπάζει».

Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με πρόβες, συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις, δήλωσε πως είναι συνηθισμένη στους γρήγορους ρυθμούς της μουσικής βιομηχανίας.

«Είναι πολλά όλα μαζί, αλλά βρίσκομαι χρόνια στον χώρο του θεάματος. Η show business δεν κοιμάται ποτέ» εξήγησε.

Η ξεχωριστή σχέση με τους Έλληνες καλλιτέχνες και η αγάπη της για την Ελλάδα

Η Dara αποκάλυψε ότι έζησε στην Ελλάδα για δύο μήνες πριν από τη Eurovision και παρακολούθησε από κοντά εμφανίσεις πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών.

«Έζησα εδώ δύο μήνες. Πήγα σε συναυλίες της Lila, του Σάκη, της Ελένης Φουρέιρα, της Τάμτα κ.α. Το απόλαυσα τόσο πολύ. Κάθε φορά που έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους ήμουν έτοιμη να κλάψω, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί δημιουργικοί καλλιτέχνες εδώ. Παρατηρώ τα πάντα και η ψυχή μου γεμίζει. Όλοι ξέρουν πώς να αφηγούνται ιστορίες μέσα από τη μουσική τους και το λατρεύω».

Αναφερόμενη στην Ελένη Φουρέιρα, η Dara αποκάλυψε πως η σύνδεσή τους ήταν άμεση.

«Όταν γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και κοιτάζεστε στα μάτια, ξέρεις αμέσως ποιοι είναι. Νομίζω ότι κοιταχτήκαμε και οι δύο και είπαμε από μέσα μας "αυτή είναι το κορίτσι μου". Διαβάσαμε αμέσως η μία την ενέργεια της άλλης. Είναι σίγουρα μια πολύ ξεχωριστή σύνδεση», είπε.

Ο σύζυγός της και η δεύτερη πατρίδα που λέγεται Ελλάδα

Στη συνέχεια, η νικήτρια της Eurovision μίλησε για τον σύζυγό της, ο οποίος τη συνοδεύει στην Αθήνα. «Φυσικά και είναι εδώ. Είναι δίπλα μου σε όλα. Αγαπάει κι εκείνος την Ελλάδα. Έκανε εδώ το μεταπτυχιακό του. Πρόσφατα απέκτησε και ένα νέο εργοστάσιο στην Αθήνα, ενώ έζησε εδώ για δύο μήνες» είπε η Dara.

Η ίδια παραδέχτηκε πως πλέον θεωρεί την Ελλάδα δεύτερο σπίτι της.

«Όταν του είπα ότι θα έρθω για δύο μήνες στην Ελλάδα για τη Eurovision, του είπα πως τώρα είναι η σειρά μου, γιατί εκείνος είχε ήδη περάσει δύο μήνες εδώ χωρίς εμένα. Ναι, η Ελλάδα είναι σίγουρα το δεύτερο σπίτι μου» εξήγησε.

Πρώτη επέτειος γάμου για τη Dara και τον σύζυγό της/ instagram



Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκοφ και η αγάπη της για τον Ολυμπιακό

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην φτάσει στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει βίντεο με τη Dara στα social media για να τη στηρίξει στη Eurovision και της είχε στείλει και μήνυμα. Ενώ μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, πανηγύριζε με το ''Bangaranga''.

Η Dara έδωσε συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοφ για την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό/ H ανάρτησή της στο Instagram

«Ο Σάσα είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου έστειλε μήνυμα πριν από τον τελικό της Eurovision για να μου ευχηθεί καλή επιτυχία. Του απάντησα μετά τη νίκη και του είπα ότι τα καταφέραμε. Εκείνος μου είπε πως τώρα είναι η δική του σειρά και του ευχήθηκα καλή επιτυχία» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια και όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ναι είμαι φαν! Α με καλέσουν σε ματς φυσικά και θα πάω».

«Μόνο μη με βάλετε να παίξω μπάσκετ. Δεν το έχω. Ο σύζυγός μου μπορεί να παίξει. Εγώ μπορώ να τραγουδάω, να παρακολουθώ και να είμαι μια πολύ καλή cheerleader» πρόσθεσε με χιούμορ.

Η αγάπη της για το ελληνικό φαγητό

Η Dara δήλωσε λάτρης της ελληνικής κουζίνας και αποκάλυψε πως αγαπά ιδιαίτερα το τζατζίκι.

«Φυσικά και μου αρέσει το ελληνικό φαγητό. Είμαι foodie και λατρεύω να μαγειρεύω. Στη Βουλγαρία έχουμε κάτι παρόμοιο με το τζατζίκι αλλά η γεύση είναι διαφορετική. Το γιαούρτι σας είναι διαφορετικό από το δικό μας» είπε.