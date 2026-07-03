Akylas: «Όσο ήμουν στη Eurovision, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο»

«Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις»

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Για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο, το φλερτ που δέχεται αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας του με την υγεία του μίλησε ο Akylas.

Akylas: «Δεν απαντάω σε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου...»

«Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο. Σίγουρα είχα ένα μικρό άγχος γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκανα συναυλία, η πρώτη φορά που κάνω tour. Το κυνηγάω πολλά χρόνια όλο αυτό, κάνω μουσική ενώ παράλληλα δουλεύω σε κουζίνες από εδώ και από εκεί, οπότε δε νομίζω ότι θα την ψωνίσω κάποια στιγμή.

Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι. Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρόσφατα πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας και πήγα και τον είδα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του.

Όσο ήμουν στη Eurovision παράλληλα είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και ήταν και για μένα λίγο δύσκολο» ανέφερε αρχικά ο Akylas στην κάμερα του Happy Day.

akylas

Σε άλλο σημείο o Akylas παραδέχτηκε ότι έχει αυξηθεί το φλερτ που δέχεται, ωστόσο ο ίδιος αυτή τη περίοδο πιστεύει πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θέλει να μείνει focused στη μουσική του.

«Τα φλερτ έχουν αυξηθεί αλλά εγώ δε μπορώ να ανταποκριθώ αυτή τη στιγμή σε κάτι. Φοβάμαι πως αν έρθει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη ζωή μου  που θα μου πάρει το μυαλό, μπορεί να με πάει πίσω στη μουσική και αυτό είναι κάτι που δε θέλω καθόλου. Τα αρνητικά σχόλια μερικές φορές τα κοιτάω, όχι όμως όσο τα κοιτούσα στην περίοδο της Eurovision» είπε.

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