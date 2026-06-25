Ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία μετά τη συμμετοχή του στην Eurovision και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τα μηνύματα που δέχεται από τους fans του, για το εάν τον έχει επηρεάσει η δημοσιότητα, καθώς και με ποιος γνωστούς καλλιτέχνες θα ήθελε να συνεργαστεί επαγγελματικά.

Όσον αφορά στη δημοσιότητα, ο καλλιτέχνης ανέφερε αρχικά ότι: «Δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ ο ίδιος από όταν γύρισα στη Eurovision ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το tour, δεν έχω βγει καν να πιώ ένα ποτό, ας πούμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω. Το κακό θα ήταν να μη δούλευα...»

Για τα μηνύματα που δέχετε από το κοινό και για το εάν απαντάσει ο ίδιος σε αυτά, ο Αkylas σχολίασε ότι: «Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω στα μηνύματα. Ειδικά στην αρχή, αλλά στεναχωριέμαι να μην απαντήσω. Στα σχόλια ερωτικού περιεχομένου δεν θα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα αγάπης, ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Κακοπροαίρετα σχόλια δεν θα απαντήσω. Μπορεί κάποιες φορές, γιατί τυχαίνει να με επηρεάσουν λίγο ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω».

Ενώ αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο απόλυτη προτεραιότητά του είναι η μουσική και το κονό του, τα οποία λατρεύει: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και με το κοινό μου αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Με έχουν ξαναρωτήσει για τα ερωτικά μου πώς πάνε, αλλά πραγματικά δεν πάνε αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν τα αφήνω να πάνε. Ο έρωτας τώρα μού φαίνεται κάπως… θα το δούμε πιο μετά. Σίγουρα υπάρχει φλερτ και παίζουν, ας πούμε, πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο έρωτάς μου είναι η μουσική μου», σχολίασε ο ταλαντούχος τραγουδιστής για την προσωπική ζωή του.

Τέλος, ο Akylas, δε δίστασε να αναφέρει ποιους καλλιτέχνες θαυμάζει και με ποιους θα επιθυμούσε να συνεργαστεί στο μέλλον. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ναι, δεν το συζητώ. Άννα Βίσση είναι το απόλυτο είδωλο, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω τρέλα. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο ντουέτο θα ήτανε iconic, γιατί και οι δύο έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στο look μας, στο στιλ μας. Δεν είμαι αρνητικός σε καμία συνεργασία, δηλαδή, αν μπορέσουμε να βρούμε το "παιδί" μας, ας πούμε, το κοινό μας τραγούδι, είμαι ανοιχτός να κάνω συνεργασία με όλο τον κόσμο».

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