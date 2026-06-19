Μπορεί στη Eurovision ο Αkylas να δέχτηκε πολλή αγάπη από τον κόσμο ο οποίος δεν σταματούσε να τραγουδάει το “Ferto”, σε μικρότερη όμως ηλικία όταν ήταν νεαρός και δούλευε σε κουζίνες είχε πέσει θύμα άσχημων συμπεριφορών, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Fipster στο Youtube.



«Έχω προσπαθήσει και στιγμές να με προσαρμόσω. Θέλω να πω, η κουζίνα επίσης είναι μία πολύ δύσκολη δουλειά και ένα πολύ σκληροπυρηνικό περιβάλλον, όπου υπάρχει έντονη ιεραρχία και υπάρχουν ταμπού. Θυμάμαι όταν τους είχα πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μετά με έλεγαν: «Άντε μωρέ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα!».



Δηλαδή, βίωσα την απαξίωση και το bullying λόγω του ότι ήμουν ένα gay αγόρι που άκουγε άλλη μουσική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από τη στιγμή που δεν ενοχλώ σε κάτι στη ζωή σου και δεν επεμβαίνω, δεν καταλαβαίνω πού ενοχλώ και γιατί έχεις τόσο μεγάλο θέμα» τόνισε ο τραγουδιστής.



Ο τραγουδιστής, παρόλα αυτά έκανε υπομονή και συνέχισε να εργάζεται σε καφέ και εστιατόρια και μετά τη συμμετοχή του στο The Voice. Μπορεί ωστόσο να έγινε αναγνωρίσιμος αλλά όπως είπε το bullying συνεχίστηκε.



«Τελειώνει το The Voice και εγώ συνεχίζω να δουλεύω σε κουζίνα. Κανονικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα εντελώς. Είναι πολύ στενάχωρο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, σκέψου, έβγαζα μουσική, παρόλα αυτά δούλευα σε κουζίνες. Κάποια στιγμή είπα: «Δεν γίνεται αυτό το πράγμα». Πρακτικά έβγαζα ίσα-ίσα λεφτά για να πληρώσω το φαγητό μου και το ενοίκιό μου. Όχι για να πληρώσω και στούντιο ηχογράφησης, ούτε για να βγάλω μουσική. Οπότε ήμουν σε φάση ότι κάτι πρέπει να γίνει… αλλά δεν τα παράτησα!



Όσον αφορά τα προσωπικά του, ο Akylas ανέφερε πως την περίοδο της Eurovision ήταν δύσκολο να μπει σε μία σχέση καθώς δεν θα μπορούσε να δοθεί ολοκληρωτικά.



Όσον αφορά στην προσωπική ζωή του, ο Akylas αποκάλυψε: «Είμαι καλά. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Γενικά είμαι σχεσάκιας, δηλαδή όταν ερωτεύομαι έτσι, ότι το ζω όλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, δεν μου επέτρεπε η ίδια μου η ψυχολογία και η ύπαρξη. Για να μπεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο πρέπει να επενδύσεις χρόνο, δεν μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να του πω “θα βρεθούμε σε δυο εβδομάδες”.



Και να υπήρχε κάτι πριν την Eurovision δεν θα μπορούσε να μείνει ζωντανό σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν. Ήταν η μόνη μου ασχολία. Έχω κάνει τρεις σχέσεις, έχω ερωτευτεί… Δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να σταματήσω ό,τι χτίζω, που μου έχει βγει το λάδι για να ασχοληθώ με έρωτες και πετραχείλια. Απολαμβάνω τη ζωή. Επιλέγω αυτή τη στιγμή η σχέση και ο έρωτας μου να είναι η μουσική μου, οι συνεργάτες μου…».





