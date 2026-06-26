Συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Καλλιθέα, με θύμα ένα αγόρι 15 ετών που δέχθηκε φονική μαχαιριά από έναν 17χρονο στον θώρακα.

Καλλιθέα: Η πρώτη αντίδραση του 17χρονου όταν είδε τους αστυνομικούς στο σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 17χρονος μετά τη φονική επίθεση επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του, καθώς άτομα που ήταν στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως τον δράστη του φονικού.

Χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του. Η μητέρα του, που δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, είπε έκπληκτη στους αστυνομικούς: «Ο γιος μου κοιμάται. Τι έχει συμβεί;».

Οι αστυνομικοί τον ξύπνησαν και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Όμως ο 17χρονος «λύγισε» στη θέα των αστυνομικών και είπε: «Εγώ τον μαχαίρωσα».

To τελευταίο στίγμα του κινητού του 15χρονου και η αγωνιώδης αναζήτηση της μητέρας

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 15χρονου, όταν ξύπνησε το πρωί, είδε ότι ο γιος της έλειπε από το σπίτι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, στο κινητό της είχε μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθήσει την τοποθεσία του παιδιού της.

Είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του γιου της ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλλιθέας. Ενημερώθηκε για το ότι υπήρξε άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα, και άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά από περίπου 10 ώρες κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τής ζήτησαν να πάει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για αναγνώριση.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7 συλληφθέντες της Καλλιθέας - Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 17χρονο

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί τα επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα, με θύμα τον 15χρονο που δέχθηκε τη φονική μαχαιριά στον θώρακα. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος, καθ' ομολογίαν δολοφόνος.

Με σκυμμένα κεφάλια και με τις μπλούζες τους να κρύβουν τα πρόσωπά τους, οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή λίγο μετά τις 10 το πρωί, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη με βαριές κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή με τη χρήση όπλου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ατόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν αθλητικό υπόβαθρο.

Σοκάρει η ιατροδικαστική για τον 15χρονο - Έφερε βαθύ τραύμα στην καρδιά «που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί»

Το θύμα έφερε ένα βαθύ τραύμα στην καρδιά. Δεν εντοπίστηκε κανένα άλλο εύρημα που να παραπέμπει σε χτύπημα, γροθιές, κλοτσιές ή κάποια σημάδια πάλης.

Το τραύμα ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Πέρα από τους επτά που έχουν συλληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δώδεκα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

Η Σήμανση έχει συλλέξει από την περιοχή της συμπλοκής αρκετά ευρήματα. Έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια πέτρες, γάντια, κράνος μηχανής, παπούτσια, αλλά και ένα μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι δεν είναι αυτό της δολοφονίας.

Τα αποτελέσματα θα δώσουν απαντήσεις για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο κάθε ανήλικος εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή.