Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης

Τι υποστήριξε ο 17χρονος που έχει συλληφθεί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα από μαχαιριά κατά τη διάρκεια συμπλοκής με άλλη ομάδα νεαρών.
  • Συνελήφθη 17χρονος που ομολόγησε την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος ότι το χτύπημα έγινε κατά την ένταση της στιγμής.
  • Το κίνητρο φαίνεται να είναι αντιπαλότητα μεταξύ δύο ομάδων ανηλίκων με προηγούμενες προστριβές.
  • Συνολικά 13 προσαγωγές και 7 συλλήψεις έχουν γίνει, με κατηγορίες για συνέργεια στους υπόλοιπους συλληφθέντες.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της συμπλοκής.

Φονική συμπλοκή σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με έναν νεαρό 15 ετών να πέφτει νεκρός από μαχαιριά στον θώρακα. Είχε προηγηθεί συμπλοκή με άλλη ομάδα νεαρών, αλλά και κυνηγητό στους δρόμους της γειτονιάς, ενώ για το αιματηρό περιστατικό συνελήφθη και ομολόγησε ένας έφηβος.  

Καλλιθέα: 15χρονο τελικά το θύμα - Δεν τον έχει αναζητήσει κανείς

Ο 17χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε την εμπλοκή του στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα υποστήριξε ότι η κατάσταση ξέφυγε μέσα στον καβγά και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο.  

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, το μαχαίρι βρέθηκε αρχικά στα χέρια του θύματος και ο ίδιος το άρπαξε στη διάρκεια της συμπλοκής, ισχυριζόμενος ότι το χτύπημα έγινε «πάνω στην ένταση της στιγμής». 

Στο επίκεντρο των ερευνών για το κίνητρο βρίσκεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο ομάδες ανηλίκων που φέρεται να είχαν προηγούμενες προστριβές, με φόντο τον «έλεγχο» συγκεκριμένων σημείων στη γειτονιά.  

Οι αρχές εξετάζουν και παλαιότερο επεισόδιο ανάμεσα στις ίδιες παρέες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνέχεια στη σύγκρουση. 

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα

Καλλιθέα: Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής 

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα.  

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία ανάμεσα σε δύο παρέες ανηλίκων σε πλατεία της περιοχής, που γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. 

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν μέλη της μίας παρέας φέρεται να κάλεσαν ενισχύσεις. Λίγη ώρα αργότερα, αυτοκίνητο έφτασε στο σημείο και από αυτό αποβιβάστηκαν περίπου πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ο 15χρονος που τελικά δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα στον θώρακα. 

Ακολούθησε χάος στους δρόμους της περιοχής, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για καταδίωξη του θύματος από ομάδα νεαρών στα στενά της γειτονιάς. Περίοικοι άκουσαν φωνές και είδαν νεαρούς να τρέχουν, ενώ ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. 

Ο 15χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο έδαφος. Διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο και πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, αναζητώντας το φονικό όπλο και άλλα πειστήρια. 

Η ΕΛ.ΑΣ. Έχει προχωρήσει σε συνολικά 13 προσαγωγές. Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή συγκεκριμένων ατόμων, με αποτέλεσμα 7 από αυτές να μετατραπούν σε συλλήψεις. 

Ανάμεσά τους και ο 17χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. 

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή. 

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