Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η άγρια δολοφονία του ανήλικου στην Καλλιθέα. Το θύμα άργησε να ταυτοποιηθεί, αλλά τελικά οι αρχές κατάληξαν ότι πρόκειται για έναν 15χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικές αρχές προβληματίζονται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ο 15χρονος δεν έχει αναζητηθεί από συγγενείς ή οικείους, παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να φέρει μαχαίρι. Παράλληλα, φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και άλλης συμπλοκής τον περασμένο Φεβρουάριο.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες φαίνεται να απομακρύνονται από το αρχικό σενάριο των οπαδικών διαφορών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης, το θύμα φορούσε τη φανέλα της ομάδας που υποστήριζε, ωστόσο και ο 17χρονος που φέρεται να τον μαχαίρωσε υποστηρίζει την ίδια ομάδα.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η αιματηρή συμπλοκή πιθανότατα δεν συνδέεται με οπαδική αντιπαράθεση. Πλέον ερευνάται το σενάριο οι δύο ομάδες που συνεπλάκησαν να είχαν αντιπαράθεση για την κυριαρχία πλατείας στην περιοχή που σημειώθηκε η δολοφονία.

Περιοίκοι κατέθεσαν ότι οι δύο ομάδες που ενεπλάκησαν χθες το βράδυ στον αιματηρό καβγά, είχαν συμπλακεί ξανά και πριν από λίγο καιρό.

Καλλιθέα: Ομολόγησε ο ανήλικος που φέρεται να μαχαίρωσε τον 15χρονο

Ο 17χρονος ομολόγησε πως είναι εκείνος που σκότωσε τον 15χρονο με ένα μαχαίρι, με μαύρη λαβή. Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη στο σπίτι του, όπου γύρισε μετά την αιματηρή συμπλοκή και, μάλιστα, φέρεται να είχε πέσει για ύπνο. Η μητέρα του ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε έναν κάδο. Έχουν επίσης κι ένα κατσαβίδι, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η αναζήτηση του φονικού όπλου συνεχίζεται, καθώς θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την τεκμηρίωση της δικογραφίας και για να διαπιστωθεί ότι όντως ο 17χρονος είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Το θύμα δέχθηκε χτυπήματα στον θώρακα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα τον ακριβή ρόλο όλων των εμπλεκομένων στη συμπλοκή, ενώ συλλέγουν καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα.

Καλλιθέα: Τέσσερις συλλήψεις αναμένονται

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τις συνολικά 14 προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό, οι τέσσερις αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Πρόκειται για πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή και τα οποία εξετάζονται για τον βαθμό εμπλοκής τους στα αιματηρά επεισόδια. Επίσης οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους διέφυγαν και γι’ αυτό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Προς το παρόν πάντως κανείς από τους προσαχθέντες δεν έχει αποκαλύψει τίποτα για όσα συνέβησαν χθες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς αναμένονται νέες καταθέσεις αλλά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα κατασχεμένα αντικείμενα.