Καλλιθέα: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν 17χρονο - Συνελήφθη ο δράστης

Είχε προηγηθεί άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ατόμων

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Καλλιθέα: Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων / EΡΤ

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Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ατόμων που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, καθώς ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με το χτύπημα να αποβαίνει μοιραίο για τη ζωή του. Ο δράστης της φονικής επίθεσης συνελήφθη.

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Καλλιθέα: Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε πλατεία της Καλλιθέας, στην οδό Μεγαλουπόλεως. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές ατόμων. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές «βλέπουν» οπαδικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα. Σχεδόν όλοι οι νεαροί που συμμετείχαν στη συμπλοκή είναι από 16 μέχρι και 18 ετών.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έντονο καβγά, με πολλούς να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και στον δρόμο για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο

Ανάμεσα στις προσαγωγές που έκαναν οι αστυνομικοί ήταν και ο δράστης που μαχαίρωσε τον 17χρονο.

Πρόκειται για έναν νεαρό, ηλικίας μεταξύ 17 και 18 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα και συνελήφθη.

 

 

 

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