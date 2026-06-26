«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Φοβήθηκα ότι θα με χτυπούσε εκείνος». Αυτός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο βασικός ισχυρισμός του 17χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 15χρονου στην πλατεία Αγίας Ελεούσας στην Καλλιθέα. Παράλληλα, σήμερα οι επτά συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο.

Συγκεκριμένα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Καλλιθέα: Τι υποστήριξε ο 17χρονος

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του 15χρονου θύματος. Όπως ισχυρίστηκε, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το άρπαξε και τον τραυμάτισε χωρίς πρόθεση να του αφαιρέσει τη ζωή, αλλά μόνο για να τον ακινητοποιήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 17χρονος υποστήριξε ότι έβγαλε το δικό του μαχαίρι επειδή φοβήθηκε ότι ο 15χρονος θα τον τραυμάτιζε πρώτος.

To σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος στην Καλλιθεά - Intimenews

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι μετά το αιματηρό περιστατικό πέταξε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε σε κάδο απορριμμάτων. Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο όπλο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν και δεύτερο μαχαίρι που βρέθηκε στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με την υπόθεση.

Καλλιθέα: Πώς ξεκίνησε η φονική συμπλοκή

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η αιτία της αιματηρής συμπλοκής, αλλά και το ενδεχόμενο η δολοφονία να αποτελεί συνέχεια μιας αλυσίδας βίαιων επεισοδίων μεταξύ δύο ομάδων ανηλίκων που δρούσαν στην περιοχή.

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα - Intimenews

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο παρέες βρίσκονταν εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση για την «κυριαρχία» στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Η ένταση μεταξύ τους είχε κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής της περασμένης Τετάρτης η μία ομάδα κάλεσε επιπλέον άτομα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να βγουν μαχαίρια.

Όπως ανέφερε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, αφορμή για τη νέα σύγκρουση φαίνεται πως ήταν η επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα ένας 15χρονος από την παρέα του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος είχε τραυματιστεί με μαχαίρι και στη συνέχεια φέρεται να ανταπέδωσε την επίθεση, γεγονός που οδήγησε σε νέο κύκλο βίας και, τελικά, στη δολοφονία.

Καλλιθέα: Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο των αντιποίνων

Μετά από αυτές τις πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία του 15χρονου να αποτελεί πράξη αντιποίνων.

O 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει - Intimenews

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται το προηγούμενο αυτό αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο είχε τραυματιστεί ένας 15χρονος. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία είχαν συμμετοχή και σε εκείνο το επεισόδιο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο μιας διαρκούς αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ομάδων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και ψηφιακά στοιχεία, ενώ αναζητούν τουλάχιστον δέκα ακόμη άτομα που εκτιμάται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Καλλιθέα: Επτά συλλήψεις – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα για συμμετοχή στα επεισόδια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία. Οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα, που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα υποστήριξε πως το θύμα κρατούσε το μαχαίρι - Intimenews

Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι το 15χρονο θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην περιοχή της Καλλιθέας καταγράφονταν συχνά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που δεν έφταναν ποτέ στις Αρχές, με τις αντιπαραθέσεις να μεταφέρονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.