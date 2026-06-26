Αβραμόπουλος: Προσφυγή στον Α. Πάγο για ακύρωση του εντάλματος σύλληψης

Σημειώσεις του πρώην συντρόφου της Καϊλή στη δικογραφία

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Προσφυγή Αβραμόπουλου στον Άρειο Πάγο για ακύρωση του εντάλματος σύλληψης (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για την υπόθεση Qatargate.
  • Υποστηρίζει ότι το ένταλμα είναι νομικά ανυπόστατο και περιέχει νομικά κενά, όπως ασαφή στοιχεία για τις πράξεις που του αποδίδονται.
  • Η αίτηση ακυρότητας καθυστερεί τη διαδικασία έκδοσης, καθώς η εκκρεμότητα παγώνει τις διαδικασίες.
  • Στο βελγικό κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ενήργησε υπέρ του Κατάρ για την απαλλαγή από τη βίζα.
  • Αναφορές γίνονται και στον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Στις ελληνικές δικαστικές αρχές προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του για την υπόθεση Qatargate.

Ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. υποστηρίζει ότι το ένταλμα είναι νομικά ανυπόστατο, ενώ οι βελγικές αρχές φέρονται να συμπεραίνουν ότι ενήργησε υπέρ του Κατάρ στο ζήτημα της απαλλαγής από τη βίζα.

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Νομικά κενά επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου

Οι δικηγόροι του Δημήτρη Αβραμόπουλου μελέτησαν λεπτομερώς το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και σύμφωνα με πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου εντόπισαν σειρά νομικών κενών, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ακυρότητας που κατέθεσαν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, το ένταλμα χαρακτηρίζεται ασαφές, καθώς δεν προσδιορίζονται επαρκώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που αποδίδονται στον πρώην Επίτροπο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι απουσιάζει η εθνική δικαστική απόφαση του Βελγίου, πάνω στην οποία φέρεται να βασίστηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα.

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Η προσφυγή κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στην Εισαγγελία Εφετών, στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στη Βουλή.

«Η αίτηση ακυρότητας αγοράζει χρόνο»

Ο δικηγόρος και μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Ποινικολόγων, Αλέξης Αναγνωστάκης, εκτιμά ότι η αίτηση ακυρότητας καθυστερεί ουσιαστικά τη διαδικασία έκδοσης.

«Αυτή η αίτηση αγοράζει χρόνο και καθυστερεί τις διαδικασίες έκδοσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο εκκρεμεί η αίτηση ακυρότητας στον Άρειο Πάγο «παγώνει συνολικά η διαδικασία της έκδοσης».

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Η φράση – «κλειδί» στο βελγικό κατηγορητήριο

Παρότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν αποστείλει περιορισμένο υλικό, μόλις τριών σελίδων, μία συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο βελγικό κατηγορητήριο αναφέρεται ότι: «Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φαίνεται να έχει ενεργήσει ο ίδιος για να διευκολύνει την απαλλαγή από τη βίζα υπέρ του Κατάρ».

Το βελγικό κατηγορητήριο

Το βελγικό κατηγορητήριο 

Οι σημειώσεις Τζιόρτζι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και σημειώσεις του πρώην συντρόφου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, οι οποίες αφορούν το διάστημα 2018-2021.

Σε μία από αυτές αναφέρεται:

«Το Κατάρ δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των επιλέξιμων χωρών για απαλλαγή από βίζα, μέχρι που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντήθηκε με τον Dr. Ali και το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ και προετοίμασε μια θετική αξιολόγηση».

«Η έρευνα παραμένει στο στάδιο της ανάκρισης»

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι η έρευνα διαρκεί εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία.

Η δήλωση του δικηγόρου της Ευ.Καϊλή Μ. Δημητρακόπουλου

Η δήλωση του δικηγόρου της Ευ.Καϊλή Μ. Δημητρακόπουλου   

«Η έρευνα έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2022 και βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου του 2026, ενώ η υπόθεση παραμένει ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο», δήλωσε.

Αναφορές και στον Μαργαρίτη Σχοινά

Οι Βέλγοι ερευνητές κάνουν αναφορά και στο όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα: «Ένα στοιχείο που φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την εγκληματική οργάνωση συνίσταται στην προσέγγιση προσώπων που θεωρούνται κλειδιά εντός του ευρωπαϊκού θεσμού για την εξασφάλιση της απαλλαγής από βίζες, όπως ο κ. Σχοινάς, με τον οποίο ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν πιθανότατα σε επαφή».

Από την πλευρά του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει δηλώσει ότι δεν έχει «καμία απολύτως εμπλοκή» με την υπόθεση.
 

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