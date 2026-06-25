Το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφέρει και επικοινωνία του με την Εύα Καϊλή, μέσω sms. Είναι η αφορμή για να μιλήσουν στο έγγραφο για «greek connection». Η Τασούλα Παπανικολάου μετέδωσε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι αναφερόταν στο sms, ενώ ο Γιώργος Ευγενίδης στο δικό του αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αναφέρθηκε στη δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου για συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή της ΝΔ στην πρόσφατη συνέντευξή του.

Τα μηνύματα σε εφαρμογή μεταξύ Αβραμόπουλου – Καϊλή

Πρόκειται για μία επικοινωνία με μηνύματα στο whats up τον Μάρτιο του 2020. Οι Βέλγοι τα εντόπισαν και τα έβαλαν στη δικογραφία

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ενημερώνει στα μηνύματα την Εύα Καϊλή ότι θα δει τη διάδοχο του, Επίτροπο Μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσον και εκείνη του υπενθυμίζει να της πει για το πακέτο Κουβέιτ - Ομάν - Κατάρ, δηλαδή για τη βιζα σε αυτές τις τρεις χώρες.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε αναλυτικά το μήνυμα που εξασφάλισε αποκλειστικά η Τ. Παπανικολάου. Η επικοινωνία γίνεται και με αγγλικές και με ελληνικές λέξεις .

Στα μηνύματα αναφέρεται συγκεκριμένα:

-Δημήτρης Αβραμόπουλος: Θα δω Σουηδέζα Πέμπτη πρωί.

- Εύα Καϊλή: Πακέτο Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ (emoji με χεράκια που ευχαριστούν και φατσούλα που χαμογελά)

- Δημήτρης Αβραμόπουλος: Εγινε!

Τα μηνύματα Αβραμόπουλου - Καϊλή

Σύμφωνα με τους Βέλγους η Γιόχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλ Θάνι, για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Πάντως ότι η Ιλβα Γιόχανσον είχε δηλώσει ότι η συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Ποιες θα είναι οι επόμενες νομικές κινήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star για τις επόμενες νομικές κινήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο βουλευτής θλει να ακυρώσουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Το χαρακτηρίζει «άκυρο» και σύμφωνα με πληροφορίες η νομική του ομάδα θα έχει ολοκληρώσει μέχρι αύριο το μεσημέρι τη διαδικασία και την κατάθεση της προσφυγής για να ακυρωθεί το ένταλμα. Ήδη έχει προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και το χαρακτηρίζει ανυπόστατο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Μέχρι να αποφασίσουν οι δικαστές δενθα προχωρήσει καμία διαδικασία για την άρση της ασυλίας του.

Μήνυμα Μαξίμου στον Αβραμόπουλο: «Τις αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ τις παίρνει ο Πρωθυπουργός»

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oi αναφορές του κυρίου Αβραμόπουλου ότι «δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά», έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να προκαταβάλλει ότι θα είναι υποψήφιος στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι προφανές ότι η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου προκάλεσε δυσθυμία στο Μαξίμου και διόλου τυχαία σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε κάτι με νόημα: ότι τις αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ τις παίρνει ο κ. Μητσοτάκης και μόνο. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει πλέον θέμα, όχι άμεσης αποχώρησης του κ. Αβραμόπουλου, αλλά ανοίγει παράθυρα να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές στην Ηλεία που και εξελέγη. Βεβαίως, αυτό θα κριθεί και από τις νομικές εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς πρέπει να πω ότι στο Μαξίμου διαχωρίζουν το νομικό από το πολιτικό σκέλος και εκτιμούν ότι νομικά η υπόθεση είναι αβάσιμη.

Η δυσφορία Μαξίμου για τη δήλωση Αβραμόπουλου

Προς τα μέσα Ιουλίου η άρση ασυλίας του Δ. Αβραμόπουλου στη Βουλή

Όσον αφορά το ζήτημα της ασυλίας του Δ. Αβραμόπουλου, με δεδομένο ότι θα προσφύγει για να πετύχει την ακύρωση του εντάλματος, αλλά και επειδή η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έχει άλλους φακέλους που προηγούνται, δεν αναμένεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις. Αρμόδια πηγή εκτιμά ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλος θα έρθει προς τα μέσα Ιουλίου στη Βουλή, άλλωστε από τον νόμο προβλέπεται περιθώριο τριών μηνών από τη διαβίβαση της δικογραφίας.