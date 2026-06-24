Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εμφανίζεται ενοχλημένος και με την στάση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος - όπως υποστήριξε – «κράτησε» τρεις μέρες στο συρτάρι του ένταλμα, χωρίς να τον ενημερώσει. Δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση, ήταν η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Γιώργος Ευγενίδης εξήγησε τι συνέβη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως υπενθύμισε, ο κ. Αβραμόπουλος σήμερα το πρωί είπε ότι ενημερώθηκε για το ένταλμα από δημοσιογράφους και κατηγόρησε τον κ. Χρυσοχοΐδη ότι «είχε το ένταλμα στο συρτάρι 3 μέρες και δεν με ενημέρωσε».

Αβραμόπουλος: Κατηγορεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι δεν τον ενημέρωσε

Η απάντηση ήρθε άμεσα από πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς ήταν δεδομένη η ενόχληση και του κ. Χρυσοχοΐδη: «Το Ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών. Kανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Πηγές ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση

Aναφορά στο ένταλμα για τον νυν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινά – Τι απαντά ο ίδιος στο Star

Το ευρωπαϊκό ένταλμα όμως έχει αναφορά στον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

O κ. Σχοινάς μετά το 2019 αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της Κομισιόν και εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που χειρίζεται τις βίζες. Λέγεται εντός ότι θα γίνει επαφή με τον κ. Σχοινά για το θέμα του Κατάρ. Και πράγματι, το 2022 η υπόθεση προχώρησε και σταμάτησε στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν ξέσπασε το Qatargate.

Ο κ. Σχοινάς απαντά μέσω του STAR ότι καμία συζήτηση με τον κ. Αβραμόπουλο δεν είχε για το θέμα, αυτά έχουν ελεγχθεί από την Κομισιόν, και η απόφαση για τη βίζα ήταν συνολική απόφαση της Κομισιόν και του Συμβουλίου των Κρατών Μελών.

Οι επόμενες νομικές κινήσεις του Δ. Αβραμόπουλου

Όσον αφορά τις επόμενες νομικές κινήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η δικηγορική του ομάδα θα εξαντλήσει τα περιθώρια, ώστε να μην μεταβεί στο Βέλγιο, σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες που μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήεων του Star.

Όπως πρόσθεσε, η νομική ομάδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου προσφεύγει άμεσα στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Εφετών για να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, καθώς όπως ισχυρίζονται δεν είναι νόμιμο. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σαφές κατηγορητήριο αλλά μία παράθεση περιστατικών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR υπήρξαν δύο κλήσεις που έλαβε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τους Βέλγους για να δώσει εξηγήσεις. Η πρώτη ήταν τον Ιανουάριο του 2025 και η δεύτερη τον Μάρτιο του 2026.

Το βελγικό κατηορητήριο κατά του Δ. Αβραμόπουλου

Στην πρώτη κλήση οι Βέλγοι τονίζουν ότι πρόκειται για το Qatargate και επισημαίνουν ότι τα αδικήματα που ερευνούν είναι η διαφθορά, το ξέπλυμα μαύρου χρηματος και η εγκληματική οργάνωση. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απαντά μέσω των δικηγόρων του στους Βέλγους έξι ημέρες μετά, στις 6 Φεβρουαρίου 2025 , ότι η κλήση δεν είναι νόμιμη. Και η απάντηση καταλήγει¨

«Ο κ. Αβραμόπουλος προτίθεται να σας απαντήσει εγγράφως σε συγκεκριμένα ερωτήματα υπό την ιδιότητα του μάρτυρα».

Η πλευρά Αβραμόπουλου ισχυρίζεται ότι δεν πήρε ποτέ απάντηση από τους Βέλγους. Ο κ.Αβραμόπουλος θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό εργαλείο για να μη βρεθεί ενώπιον των Βέλγων, γιατί εδώ έχουμε αδικήματα που τιμωρούνται μέχρι και 10 χρόνια και δεν αποκλείεται και η προφυλάκιση, όπως συνέβη στην περίπτωση της Εύας Καίλή