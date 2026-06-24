Τη δική του απάντηση στις κατηγορίες που τον συνδέουν με το Qatar Gate έδωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, επιχειρώντας να αποδομήσει πλήρως τα σενάρια περί εμπλοκής του στην πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις πληροφορίες που τον θέλουν να αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη ελεγχθεί στο παρελθόν από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο εις βάρος του.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Ποτέ δεν με κάλεσαν να δώσω εξηγήσεις»

Αναφερόμενος στις καταγγελίες, ο πρώην Επίτροπος υποστήριξε ότι ουδέποτε κλήθηκε από τις βελγικές δικαστικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το Qatar Gate.

Όπως εξήγησε, η σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση προέκυψε εξαιτίας της συμμετοχής του στον μη κυβερνητικό οργανισμό Fight Impunity, τον οποίο είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο και μόνο αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου απάντησαν γραπτώς ότι πολύ καλά κάνω να συμμετάσχω. Ρώτησα μάλιστα αν μπορώ να αμείβομαι και η απάντηση ήταν θετική. Έχω όλα τα έγγραφα», τόνισε.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Είναι μια μπούρδα όλη αυτή η ιστορία»

Ο πρώην υπουργός και Επίτροπος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η υπόθεση με την εμπλοκή του ονόματός του.

Σε ένα από τα πιο έντονα σημεία της συνέντευξης χαρακτήρισε τις κατηγορίες αβάσιμες και υπερβολικές.

«Είναι μια μπούρδα όλη αυτή η ιστορία», είπε.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που διογκώθηκε επικοινωνιακά, ενώ τόνισε ότι ακόμη και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε δημόσια πως όλες οι δραστηριότητές του είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά»

Κληθείς να απαντήσει αν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για όσα ακούγονται ο κ. Αβραμόπουλος ξέσπασε λέγοντας:

«Δεν απολογούμαι. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα: ότι αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι όλα όσα υποστηρίζει συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η αμοιβή των 5.000 ευρώ και η έγκριση της Κομισιόν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της αμοιβής που λάμβανε από τον οργανισμό.

Όπως είπε, εισέπραττε 5.000 ευρώ τον μήνα, ποσό που φορολογούνταν κανονικά στην Ελλάδα και για το οποίο υπήρχε πλήρης διαφάνεια.

«Τα δήλωνα όλα στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που δηλώνεται και φορολογείται;» διερωτήθηκε.

Μάλιστα υποστήριξε ότι η δραστηριότητά του είχε εγκριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φον ντερ Λάιεν με υπογραφή της. Μου έστειλε χαρτί και μου είπε “πολύ καλά θα κάνεις”», δήλωσε.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Δεν έκανα ποτέ lobbying υπέρ του Κατάρ»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε επίσης κατηγορηματικά την κατηγορία ότι είχε ασκήσει οποιαδήποτε μορφή lobbying για λογαριασμό της χώρας του Κόλπου.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων είχε αρμοδιότητα και για το καθεστώς θεωρήσεων τρίτων χωρών.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι επί των ημερών του το αίτημα του Κατάρ για απελευθέρωση της βίζας δεν εγκρίθηκε.

«Όχι μόνο δεν δόθηκε η βίζα. Με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε. Υπάρχει έγγραφο που λέει ότι το Κατάρ δεν μπορεί να πάρει visa waiver», υποστήριξε.

Κατά τον ίδιο, το θέμα επανήλθε μόνο μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάστηκε από τη νέα σύνθεση της Κομισιόν.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ζητά άρση της ασυλίας του

Ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ιδιότητα και δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία του.

«Εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και ζήτησα να αρθεί η ασυλία μου. Δεν φοβάμαι τίποτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα εξετάσει το σχετικό αίτημα και θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που, όπως λέει, αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα»

Τέλος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε τα σενάρια που κάνουν λόγο για πολιτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας της υπόθεσης.

Τόνισε ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην παράταξη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει δεχθεί καμία πολιτική προσέγγιση από άλλους πολιτικούς χώρους.

«Είμαι στη Νέα Δημοκρατία και θα είμαι και στο μέλλον στη Νέα Δημοκρατία στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε.