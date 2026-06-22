Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου

Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση για την υπόθεση της έκδοσης εντάλματος σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές με φόντο την υπόθεση του Qatargate.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η κυβέρνηση φέρεται να αιφνιδιάστηκε για δύο λόγους: αφενός γιατί η υπόθεση του Qatargate είναι σχεδόν «αραχνιασμένη», καθώς εδώ και χρόνια δεν είχαμε ουσιαστικές εξελίξεις, και αφετέρου γιατί ο κ. Αβραμόπουλος είχε απαντήσει ως προς το σκέλος που τον αφορούσε εδώ και 3,5 χρόνια και δεν είχε γίνει τίποτα. Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Αβραμόπουλος επανεξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ το 2023 στην Ηλεία, λίγους μήνες δηλαδή αφού η υπόθεση είχε έρθει στο φως και το όνομά του είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της ΜΚΟ του ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι.

Σε «ανοιχτή γραμμή» με Μαξίμου ο Δ. Αβραμόπουλος - Δεν υπάρχει ζήτημα για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Κατά τις πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη, ο κ. Αβραμόπουλος είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, το οποίο εμφανίζεται να καλύπτεται από τις εξηγήσεις του, ότι δηλαδή πήρε τα χρήματα νόμιμα, με άδεια της Κομισιόν, τα δήλωσε και φορολογήθηκε γι’ αυτά.

Αναμένεται να αρθεί η ασυλία του από τη Βουλή, αφού το ζητά κι ο ίδιος, ωστόσο δεν τίθεται ζήτημα μη συμμετοχής του στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Υπάρχει και ένα σενάριο ο πρώην Επίτροπος να κατέβει στην Α’ Αθηνών αντί για την Ηλεία, αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει «κλειδώσει».

Ποια διαδικασία προβλέπεται στις Βρυξέλλες

Πληροφορίες για τη διαδικασία που προβλέπεται στις Βρυξέλλες αφού αρθεί η ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά.

Όπως είπε, όταν εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα από τις ελληνικές αρχές και απαγγελθούν οι κατηγορίες προς τον κ. Αβραμόπουλο, θα υπάρξει συνεννόηση ελληνικών και βελγικών δικαστικών αρχών για τη μεταγωγή του εκεί.

Στις Βρυξέλλες, ο κ. Αβραμόπουλος θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν τίθεται θέμα προφυλάκισης, κρίνοντας αν υπάρχει κίνδυνος φυγής, επηρεασμού μαρτύρων ή παρεμπόδισης της έρευνας. Αν ο δικαστής κρίνει ότι δεν συντρέχουν τέτοιοι κίνδυνοι, τότε ο κ. Αβραμόπουλος θα αφεθεί ελεύθερος, είτε με περιοριστικούς όρους είτε χωρίς.

Η έρευνα για το Qatargate, που έχει εμπλέξει ευρωβουλευτές από τρεις χώρες -μεταξύ των οποίων και την τότε αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή -, συνεχίζεται ακόμη και τώρα στο Βέλγιο.

Το ένταλμα σύλληψης των βέλγικων αρχών για τον Δ. Αβραμόπουλο

Ρεπορτάζ για το ένταλμα σύλληψης των βέλγικων αρχών για τον Δ. Αβραμόπουλο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση της έκδοσης εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον πρώην υπουργό και Επίτροπο της Κομισιόν Δημήτρη Αβραμόπουλο, με φόντο την υπόθεση του Qatargate, στην οποία είχε εμπλακεί και η πρώην ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Ο κ. Αβραμόπουλος διαμηνύει ότι οι αμοιβές που έλαβε είναι νόμιμες και φορολογημένες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 70.000 ευρώ που ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίζεται να έχει εισπράξει για τη συμμετοχή του μαζί με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο συμβούλιο της ΜΚΟ Fight Impunity που είχε συστήσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, προϊστάμενος του συζύγου της κ. Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε το όνομά του, ο κ. Αβραμόπουλος επικαλείται επίσημα έγγραφα της Κομισιόν που τον εξουσιοδοτούν να συμμετάσχει στην εν λόγω ΜΚΟ. Τον Δεκέμβριο του 2020 παίρνει έγκριση από την Επιτροπη Ηθικής της Κομισιόν, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 συνεργάτης του διευθυντή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επιβεβαιώνει το σύννομο της συμμετοχής του.





«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για την άρση ασυλίας. Εφόσον αυτή αρθεί, ο κ. Αβραμόπουλος τίθεται στη διάθεση των βελγικών αρχών.