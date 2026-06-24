Τι συμβαίνει με το Κατάρ και πώς οδηγηθήκαμε στο Qatargate εξήγησε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε το Κατάρ δεν είναι ένα οποιοδήποτε κρατίδιο. Τα δισεκατομμύρια ρέουν και έχει βάλει γερά πόδι στην Ευρώπη. Γι'αυτό και ήθελαν ελεύθερη βίζα, εξ΄ ού και το Qatargate ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι για πολλά χρόνια οι Καταριανοί πίστευαν ότι όποιος πληρώνει κάνει σχεδόν ό,τι θέλει στις Δυτικές χώρες. «Γιατί να πιστέψουν το αντίθετο άλλωστε όταν εμβληματικά ακίνητα όπως τα Χάροντς στο Λονδίνο, ο ουρανοξύστης Shard ή ακόμα και μέρος του αεροδρομίου Χίθροου βρίσκονται σε Καταριανά χέρια; Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει στο Κατάρ, όπως και ποσοστό της Volkswagen και του οίκου Βαλεντίνο. «Έφαγε και πόρτα» βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, όταν προσπάθησε να αγοράσει την Τσέλσι και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» τόνισε ο Η Παπανικολάου.

Κατάρ: Χρυσές επενδύσεις στην Ευρώπη

Όμως οι ακραίες ισλαμιστικές απόψεις του κρατιδίου, όπου οι ατομικές ελευθερίες είναι ακόμα ένα ζήτημα, δεν επέτρεπαν στους Καταριανούς ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρώπη. Δηλαδή οι 300.000 πολίτες του Κατάρ αγόραζαν κομμάτια της Ευρώπης, χωρίς να μπορούν να ζήσουν εκεί. Πάνω από 1.500.000 ευρώ δόθηκαν σε βαλίτσες σε ευρωβουλευτές για την άρση της βίζας, όμως ο στόχος δεν επετεύχθη. Ακόμα και τώρα παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες οι πολίτες του Κατάρ χρειάζονται τουριστική βίζα για να έρθουν με όριο παραμονής τις 90 μέρες, πρόσθεσε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

O H. Παπανικολάου κατέληξε στη σχετική αναφορά του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star: «Η διαμεσολάβηση του Κατάρ στον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν, ίσως σημάνει βέβαια και το τέλος του φλερτ με ριζοσπαστικές οργανώσεις και έλεγχο στη ροή του μαύρου χρήματος».