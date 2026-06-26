Τιμές: Το πλαφόν που λήγει και το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας (βίντεο Star0

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα εκπνέει η ισχύς του πλαφόν σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να αναζητά νέα συμφωνία με την αγορά για άμεσες μειώσεις τιμών.

Η κρίσιμη σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία εκπροσώπων της αγοράς, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Μαρία Παππά, ενώ τα νοικοκυριά συνεχίζουν να δίνουν καθημερινή μάχη με την ακρίβεια, αναζητώντας τις πιο οικονομικές επιλογές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ

Με το κινητό στο χέρι και λίστες αγορών έτοιμες από την προηγούμενη ημέρα, χιλιάδες πολίτες συγκρίνουν τιμές και προσφορές, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος των βασικών αγορών.

«Έχω φτιάξει από χθες τη λίστα μου. Σήμερα ήρθα εδώ να πάρω μακαρόνια, ρύζι και αυγά. Τα υπόλοιπα θα τα πάρω από άλλο σούπερ μάρκετ, καθώς τα βρίσκω πιο οικονομικά», λέει καταναλώτρια.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, για ένα πλήρες καλάθι με 20 βασικά είδη, ο καταναλωτής μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει πάνω από 90 ευρώ. Ωστόσο, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων διαφέρουν σημαντικά από κατάστημα σε κατάστημα, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση τιμών ιδιαίτερα δύσκολη.

Κόστος πάνω από 90 ευρώ για 20 βασικά είδη

Μεγάλες αποκλίσεις στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων

Η ανάγκη σύγκρισης τιμών φαίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι διαφορές στις τιμές των ίδιων προϊόντων αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 50%.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

-Το δίλιτρο ελαιόλαδο εμφανίζει διαφορά άνω των 4 ευρώ

-Οι φακές παρουσιάζουν απόκλιση σχεδόν 90 λεπτών

-Στα δημητριακά, η υψηλότερη τιμή καταγράφεται υπερδιπλάσια της χαμηλότερης

Τα προϊόντα με μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές

Η αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου και φορολογική σύμβουλος, Φιλοθέη Μακριδάκη, επισημαίνει:

«Όταν οι διαφορές αυτές ξεπερνούν τη λογική και είναι υπερβολικές, τότε δεν μιλάμε για έναν υγιή ανταγωνισμό αλλά για κάτι που γίνεται σε βάρος του καταναλωτή και του φορολογούμενου πολίτη».

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το μέλλον του πλαφόν

Οι έως τώρα πρωτοβουλίες για περιορισμό των ανατιμήσεων δεν φαίνεται να απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έτσι η κυβέρνηση επιχειρεί νέα παρέμβαση μέσω συμφωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς.

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο άρσης του πλαφόν στα τρόφιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκύψουν διαφωνίες ως προς το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων, το πλαφόν αναμένεται να παραταθεί μέχρι νεωτέρας.

«Τι να κάνω; Κοιτάω όσο πιο οικονομικά μπορώ», δηλώνει χαρακτηριστικά πολίτης.

Αυξημένο το κόστος του «καλαθιού»

Τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Το «καλάθι» των 40 βασικών ειδών διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 141,16 ευρώ, έναντι 134,78 ευρώ τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας νέα αύξηση στο κόστος διαβίωσης.

