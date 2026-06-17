PosoKanei: Πιο ακριβό το ελληνικό γιαούρτι στην Ελλάδα από το εξωτερικό!

Τα παιχνίδια των πολυεθνικών κοστίζουν στην τσέπη μας 14 δις τον χρόνο

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Πιο ακριβό το ελληνικό γιαούρτι στην Ελλάδα από την ΕΕ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εφαρμογή PosoKanei αποκαλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης.
  • Προϊόντα όπως σαμπουάν και βούτυρο είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.
  • Οι πολυεθνικές εταιρείες περιορίζουν την προμήθεια προϊόντων από χώρες με χαμηλότερες τιμές.
  • Οι στρεβλώσεις στην αγορά κοστίζουν 14 δισ. ευρώ ετησίως στους Έλληνες καταναλωτές.
  • Η Κομισιόν εξετάζει μέτρα κατά αυτών των πρακτικών που προκαλούν τις διαφορές τιμών.

Η νέα εφαρμογή PosoKanei αποκαλύπτει και διαφορές τιμών στα ίδια ακριβώς προϊόντα, που πωλούνται στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ!  Η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Δεναξά, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα και εξήγησε πού οφείλονται αυτές οι μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Έρχεται η πλατφόρμα PosoKanei: Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο

Άλλη τιμή στα ελληνικά ράφια και άλλη στα ευρωπαϊκά

Όπως ανέφερε, αυτά τα φαινόμενα είχαμε ζήσει και στην περίοδο της πληθωριστικής έκρηξης, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. 

PosoKanei: 20 + 2 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα

Ένα παράδειγμα είναι γνωστό σαμπουάν πολυεθνικής εταιρίας. Στην Ευρώπη η τιμή κατά μέσο όρο είναι 4,73 ευρώ, αλλά στην Ελλάδα η τιμή του διαμορφώνεται στα 5, 25 λεπτά. 

Poso Kanei: Η σύγκριση τιμής σαμπουάν σε Ελλάδα και Ευρώπη

Poso Kanei: Η σύγκριση τιμής σαμπουάν σε Ελλάδα και Ευρώπη  

Άλλη περίπτωση είναι βούτυρο ευρείας κατανάλωσης, το οποίο το βρίσκουμε στην Ευρώπη στα 16, 70 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα πωλείται 1 ευρώ ακριβότερα! 

PosoKanei: Η σύγκριση της τιμής σε γνωστό βούτυρο σε Ελλάδα και Ευρώπη

PosoKanei: Η σύγκριση της τιμής σε γνωστό βούτυρο ανάμεσε σε Ελλάδα και Ευρώπη 

Το κερασάκι στην τούρτα είναι Ελληνικό γιαούρτι πωλείται στα ράφια της ΕΕ λίγο πάνω από 4 ευρώ αλλά στην Ελλάδα κοστίζει 4, 72 ευρώ! 

Ελληνικό γιαούρτι πωλείται στα ράφια της ΕΕ λίγο πάνω από 4 ευρώ αλλά στην Ελλάδα κοστίζει 4, 72 ευρώ!

 

Τα παιχνίδια των πολυεθνικών και οι στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά μας κοστίζουν 14 δις. ευρώ τον χρόνο! 

Που οφείλονται αυτές οι διαφορές τιμών; Όπως επισήμανε η Μ. Δεναξά, οι μεγάλοι κατασκευαστές τροφίμων, απορρυπαντικών και άλλων ειδών ευρείας κατανάλωσης εμποδίζουν τους λιανοπωλητές και τους χονδρεμπόρους να προμηθεύονται προϊόντα από όπου επιθυμούν, για παράδειγμα από κοντινές χώρες με χαμηλότερες τιμές. 

H Κομισιόν εξετάζει μέτρα κατά αυτών των πρακτικών, που υπολογίζεται ότι κοστίζουν 14 δισ. ευρώ ετησίως στους καταναλωτές!
 

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