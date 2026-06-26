Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Selfie για φουλ ερωτευμένους!

Το ζευγάρι δεν κάνει βήμα χωριστά

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Έλενας Τσαγκρινού και του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες στο Instagram από βραδινή έξοδο.
  • Η σχέση τους έχει επιβεβαιωθεί και εμφανίζονται συχνά μαζί δημοσίως.
  • Η Έλενα δήλωσε ότι είναι μαζί περίπου τρεις μήνες και έχει εντυπωσιαστεί από τον Λάμπρο.
  • Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει και νωρίτερα για την αδυναμία της στον Λάμπρο και την ιστορία του.
  • Οι κοινές τους εμφανίσεις και αναρτήσεις αυξάνονται, δείχνοντας την εξέλιξη της σχέσης τους.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίστηκαν ξανά μαζί μέσα από νέα φωτογραφικά ενστανταΝΈ που δημοσίευσε ο παρουσιαστής στο Instagram την Παρασκευή 26 Ιουνίου, από πρόσφατη βραδινή τους έξοδο.

Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε θεατρική πρεμιέρα

Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε θεατρική πρεμιέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε με τους followers του μια σειρά φωτογραφιών με την τραγουδίστρια, καταγράφοντας μια χαλαρή προσωπική στιγμή του ζευγαριού. Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί και δημοσιεύουν στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Σε πρεμιέρα το ερωτευμένο ζευγάρι

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε: «Έτσι γιατί».

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Τι έχει πει η Έλενα Τσαγκρινού

Πριν από λίγο καιρό, η Έλενα Τσαγκρινού είχε μοιραστεί και την πρώτη κοινή τους φωτογραφία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε δημόσια στη σχέση τους λέγοντας: «Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν, φυσικά με ήξερε. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο, φυσικά. Εγώ είχα μία αδυναμία στον παππού, προφανώς… Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος, τον γνωρίζετε πιστεύω πολύ καλά. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με τον άνθρωπό μου, δεν έχω λόγια. Είμαστε μαζί περίπου ένα τρίμηνο. Ήμουν μισό χρόνο ελεύθερη ήδη».

Έλενα Τσαγκρινού: «Πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο με τον Λάμπρο»

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις της τραγουδίστριας και του δημοσιογράφου έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ οι νέες φωτογραφίες έρχονται να προστεθούν στις αναρτήσεις που έχουν ήδη κάνει γνωστή τη σχέση τους στο κοινό.

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