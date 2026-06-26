Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίστηκαν ξανά μαζί μέσα από νέα φωτογραφικά ενστανταΝΈ που δημοσίευσε ο παρουσιαστής στο Instagram την Παρασκευή 26 Ιουνίου, από πρόσφατη βραδινή τους έξοδο.

Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε θεατρική πρεμιέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε με τους followers του μια σειρά φωτογραφιών με την τραγουδίστρια, καταγράφοντας μια χαλαρή προσωπική στιγμή του ζευγαριού. Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί και δημοσιεύουν στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε: «Έτσι γιατί».

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Τι έχει πει η Έλενα Τσαγκρινού

Πριν από λίγο καιρό, η Έλενα Τσαγκρινού είχε μοιραστεί και την πρώτη κοινή τους φωτογραφία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε δημόσια στη σχέση τους λέγοντας: «Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν, φυσικά με ήξερε. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο, φυσικά. Εγώ είχα μία αδυναμία στον παππού, προφανώς… Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος, τον γνωρίζετε πιστεύω πολύ καλά. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με τον άνθρωπό μου, δεν έχω λόγια. Είμαστε μαζί περίπου ένα τρίμηνο. Ήμουν μισό χρόνο ελεύθερη ήδη».

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις της τραγουδίστριας και του δημοσιογράφου έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ οι νέες φωτογραφίες έρχονται να προστεθούν στις αναρτήσεις που έχουν ήδη κάνει γνωστή τη σχέση τους στο κοινό.