Η Έλενα Τσαγκρινού βρέθηκε στα Mad VMA και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν έλειψαν.

Η τραγουδίστρια έκανε την εμφάνισή της μόνη στα μουσικά βραβεία και δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει με χιούμορ όταν ρωτήθηκε για τον σύντροφό της.

«Πώς με βλέπετε σήμερα; Μόνη σαν το λεμόνι, δε με βλέπετε;», είπε γελώντας, εξηγώντας πως ο Λάμπρος απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Δουλεύει ο άνθρωπος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον έρωτα, η Έλενα Τσαγκρινού δεν έκρυψε τα συναισθήματά της. «Καίγομαι για σένα, σιγολιώνω. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο ερωτευμένη είναι.

Ωστόσο, η ίδια θέλησε να βάλει ένα τέλος στα συνεχή σχόλια και τα αστεία γύρω από τη σχέση τους. «Πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο με τον Λάμπρο. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε ότι θα φτάσει σε τέτοια έκταση. Τώρα είναι αληθινό, αλλά δεν χρειάζεται να ανακυκλώνεται συνέχεια όλο αυτό, γιατί νομίζω ότι και οι δύο έχουμε σοβαρές δουλειές», τόνισε.

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην φτάσει και στο θέμα του γάμου, με την τραγουδίστρια να δείχνει πως δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για εκείνη.

«Το σοβαρέψαμε πολύ, δε; Ήρθαμε για τα βραβεία σήμερα», είπε αρχικά με χιούμορ, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Μπορεί στο μέλλον... μπορεί να μην είναι ο Λάμπρος, να είναι κάποιος άλλος. Είναι δύσκολη λέξη ο γάμος, δύσκολη λέξη».

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