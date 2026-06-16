Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

«Είναι χρυσό κορίτσι. Να την προσέχεις. Μην τη στριμώξεις πολύ…»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.
  • Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Κωνσταντάρα, ο οποίος επαίνεσε την Τσαγκρινού για την προσωπικότητά της και την οικογένειά της.
  • Η Τσαγκρινού αναφέρθηκε στον γιο της και τη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύντροφό της, DJ Stephan.
  • Ο Κωνσταντάρας τόνισε τη σημασία της σχέσης τους και την εκτίμηση που έχει για την Τσαγκρινού.
  • Η Τσαγκρινού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον της σχέσης τους.

Η Έλενα Τσαγκρινού βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και για τον γιο της και τον πρώην σύντροφό της, DJ Stephan.

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Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής κάλεσε με βιντεοκλήση τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος παρενέβη ζωντανά στον αέρα της εκπομπής.

Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε πρώτα στη γνωριμία της με τον δημοσιογράφο και εξήγησε πως η επαφή τους εξελίχθηκε φυσικά. Όπως είπε: «Ήταν να γίνει. Τον ρώτησα, «Με γνώριζες πριν;». «Από τα τραγούδια ναι, σε ήξερα», εννοείται. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο. Φυσικά και τον ήξερα. Έχω και μία αδυναμία στον παππού προφανώς, έτσι; Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος. Είμαστε περίπου ένα τρίμηνο. Είναι αληθινό. Αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και λοιπά, και μια εικόνα. Είναι τζέντλεμαν. Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Οπότε, όπως και εγώ τον θαυμάζω. Γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουνε ψυχολογικά».

Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε και για τον γιο της, καθώς και για τη σχέση που διατηρεί με τον DJ Stephan. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο γιος μου είναι 2 ετών, είχα απομακρυνθεί κάποια στιγμή για να είμαι δίπλα στο παιδί. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί, δεν το μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Ο μπαμπάς του είναι φανταστικός μπαμπάς, έχουμε συνεπιμέλεια. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία και το παιδί μας μας βλέπει όσο πρέπει. Ο Κώστας με στηρίζει πάντα, όπως στηρίζω και εγώ εκείνον. Χαίρομαι να τον δω με κάποια σύντροφο, όπως και εκείνος, αυτό είναι και το υγιές».

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Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε με βιντεοκλήση από το κινητό του τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος τοποθετήθηκε για τη σύντροφό του με ιδιαίτερα θερμά λόγια. Η παρέμβασή του ήταν ξεκάθαρη για το πώς βλέπει την Έλενα Τσαγκρινού και τη στάση της απέναντι στη δουλειά και την οικογένειά της. «Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό κορίτσι. Να την προσέχεις. Μην τη στριμώξεις πολύ… Μην τη στριμώξεις. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα χρυσό παιδί. Που εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να ξανααποκτήσει στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Και να σου πω κάτι; Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε -δε θα πω ποιες είναι- μήνυμα για το πόσο καλό παιδί είναι. Και όλοι αυτό μου λένε! Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας δεν το βρίσκεις», είπε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Σε άλλο σημείο της ίδιας τηλεφωνικής παρέμβασης, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για το παιδί της Έλενας Τσαγκρινού, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Είναι η ζωή της. Δεν έχω να μεταβολίσω και να επεξεργαστώ κάτι. Τον άνθρωπο που τον γνωρίζεις, τον δέχεσαι και τον αγαπάς γι’ αυτό που είναι. Οπότε ακόμα παραπάνω βλέποντας πόσο αγαπάει το παιδί της και την οικογένειά της, και πόσο καλή σχέση έχει με τον πρώην σύντροφό της, αυτό είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να θες τον άλλον. Οπότε ό,τι καλύτερο».

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Η τραγουδίστρια έκλεισε τη συνέντευξή της αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Όπως είπε: «Δε θα αποκαλύψω τι όνειρα κάνουμε με τον Λάμπρο, είναι καλύτερο στη ζωή να πηγαίνεις αργά».

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