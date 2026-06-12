Λάμπρος Κωνσταντάρας: Aπαθανατίζει την Έλενα Τσαγκρινού με τη... γάτα του!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πέρασαν χρόνο μαζί στις 12 Ιουνίου 2026 στο σπίτι του παρουσιαστή.
  • Ο Λάμπρος φωτογράφισε την Έλενα με μία από τις γάτες του και ανάρτησε τη φωτογραφία στα social media.
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή πρόσφατα με την πρώτη κοινή φωτογραφία που ανάρτησε η Έλενα.
  • Ο Λάμπρος δήλωσε ότι η σχέση τους πηγαίνει εξαιρετικά, ενώ η Έλενα επιβεβαίωσε την ανοιχτή στάση της για την προσωπική της ζωή.
  • Η Έλενα είχε χωρίσει πρόσφατα από τον DJ Stephan πριν τη νέα της σχέση.

Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πέρασαν χρόνο μαζί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο σπίτι του παρουσιαστή στα νότια προάστια της Αττικής.

Ο δημοσιογράφος φωτογράφισε την τραγουδίστρια στον καναπέ, την ώρα που χαλάρωνε με μία από τις γάτες του, ενώ η ίδια ανάρτησε το στιγμιότυπο στα social media.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Aπαθανατίζει την Έλενα Τσαγκρινού με τη... γάτα του!

Η κοινή φωτογραφία και το story

Η σχέση τους έγινε δημόσια γνωστή πριν από λίγες ημέρες, όταν η Έλενα Τσαγκρινού μοιράστηκε την πρώτη κοινή φωτογραφία τους. Σε εκείνη, οι δυο τους πόζαραν με χαμόγελα στον φακό.

Στην ανάρτηση που έκανε από το σπίτι του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο ίδιος έγραψε ως λεζάντα στο story που μοιράστηκε στο Instagram τη φράση «Τα λένε», αναφερόμενος με χιούμορ στην εικόνα της Έλενας Τσαγκρινού με τη γάτα του.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Aπαθανατίζει την Έλενα Τσαγκρινού με τη... γάτα του!

Οι δηλώσεις για τη σχέση τους

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Breakfast@Star», είχε πει «Είμαστε πολύ καλά όπως μας βλέπεις. Πάει εξαιρετικά. Της αφιέρωσα την Κόκκινη Γραμμή».

Από την πλευρά της, η Έλενα Τσαγκρινού είχε σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους: «Η αλήθεια είναι ότι, ανέκαθεν, δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι κάτι που σας το κρύβω. Νομίζω ότι είναι μία εποχή που το τραβάει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε πολύ καλά, οπότε εντάξει».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Aπαθανατίζει την Έλενα Τσαγκρινού με τη... γάτα του!

Η Έλενα Τσαγκρινού είχε χωρίσει από τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, DJ Stephan, πριν ξεκινήσει τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Στο σπίτι του παρουσιαστή βρίσκονται οι δύο γάτες του, ο Κουμπί και ο Μήτσος, με τη μία από αυτές να εμφανίζεται και στο νέο κοινό τους στιγμιότυπο.

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