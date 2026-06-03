Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού

Ποζάρουν χαμογελαστοί λίγο πριν απολαύσουν το brunch τους

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Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η παραδοχή της σχέσης τους και η πρώτη κοινή τους φωτογραφία/ βίντεο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με την πρώτη κοινή φωτογραφία.
  • Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό με brunch, ενώ ο Κωνσταντάρας έκανε χιουμοριστική ανάρτηση.
  • Η Τσαγκρινού εμφανίστηκε με μαγιό σε παραλιακό κατάλυμα με πισίνα.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «καίγεται» για τον σύντροφό της στην εκπομπή Super Κατερίνα.
  • Πριν δύο χρόνια, η Τσαγκρινού έγινε μητέρα, αλλά διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην σύντροφό της.

Έλενα Τσαγκρινού και Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι ζευγάρι εδώ και λίγο καιρό και μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους από την τραγουδίστρια, δημοσίευσαν και την πρώτη τους κοινή φωτογραφία. 

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

H τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής - ραδιοφωνικός παραγωγός πόζαραν χαμογελαστοί, έχοντας μπροστά τους τo χορταστικό brunch τους, με ομελέτα, μανιτάρια και μαύρο ψωμί. 

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

«Εγώ ομελέτα παρήγγειλα», έγραψε με χιούμορ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην αναδημοσίευσε του δικού του instastory.

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

Έλενα Τσαγκρινού/ instagram

To ζευγάρι πέρασε τη μέρα του σε κάποιο παραλιακό μέρος πιθανόν. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μαγιό σε κατάλυμα με πισίνα. 

Έλενα Τσαγκρινού/ instagram

Έλενα Τσαγκρινού/ instagram

Έλενα Τσαγκρινού- Λάμπρος Κωνσταντάρας/ instagram

Έλενα Τσαγκρινού- Λάμπρος Κωνσταντάρας/ instagram

Η Έλενα Τσαγκρινού παραδέχτηκε χθες τη σχέση της, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα. Εξομολογήθηκε δε, ότι «καίγεται» και «λιώνει» για τον σύντροφό της, χρησιμοποιώντας τους στίχους του νέου της τραγουδιού. 

«Λιώνει» η Τσαγκρινού για τον Κωνσταντάρα: «Το “Καίγομαι” τα λέει όλα»

Η τραγουδίστρια πριν σχεδόν δύο χρόνια έγινε μανούλα, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο που απέκτησε με τον DJ Stephan. Το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους στην πορεία, όμως παραμένουν αγαπημένοι και ενωμένοι γονείς για τον Ηρακλή τους. 

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ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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