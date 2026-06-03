Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η παραδοχή της σχέσης τους και η πρώτη κοινή τους φωτογραφία/ βίντεο Breakfast@Star

Έλενα Τσαγκρινού και Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι ζευγάρι εδώ και λίγο καιρό και μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους από την τραγουδίστρια, δημοσίευσαν και την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

H τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής - ραδιοφωνικός παραγωγός πόζαραν χαμογελαστοί, έχοντας μπροστά τους τo χορταστικό brunch τους, με ομελέτα, μανιτάρια και μαύρο ψωμί.

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού/ instagram

«Εγώ ομελέτα παρήγγειλα», έγραψε με χιούμορ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην αναδημοσίευσε του δικού του instastory.

Έλενα Τσαγκρινού/ instagram

To ζευγάρι πέρασε τη μέρα του σε κάποιο παραλιακό μέρος πιθανόν. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μαγιό σε κατάλυμα με πισίνα.

Έλενα Τσαγκρινού/ instagram

Έλενα Τσαγκρινού- Λάμπρος Κωνσταντάρας/ instagram

Η Έλενα Τσαγκρινού παραδέχτηκε χθες τη σχέση της, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα. Εξομολογήθηκε δε, ότι «καίγεται» και «λιώνει» για τον σύντροφό της, χρησιμοποιώντας τους στίχους του νέου της τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια πριν σχεδόν δύο χρόνια έγινε μανούλα, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο που απέκτησε με τον DJ Stephan. Το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους στην πορεία, όμως παραμένουν αγαπημένοι και ενωμένοι γονείς για τον Ηρακλή τους.