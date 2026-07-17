Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της μητέρας του Λορέντζο Καριέρε, Ματούλας, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2021

Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε δημόσια τον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Η παρουσιάστρια, που τον γνώριζε και μέσα από τη μουσική του πορεία και τον είχε φιλοξενήσει επανειλημμένα στις εκπομπές της, ανάρτησε στα social media το Dream On των Aerosmith.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Για τον Λορέντζο που ξεκουράστηκε».

Ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε προκάλεσε θλίψη στην οικογένεια, στους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει και στο κοινό που τον θυμάται από την τηλεοπτική του παρουσία. Όπως αναφέρεται, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η διαδρομή του Λορέντζο Καριέρε από το «Bar» στη μουσική

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός περίπου 23 χρόνια πριν, μέσα από τη συμμετοχή του στο Bar, ένα από τα ριάλιτι που σημάδεψαν την ελληνική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιταλικής καταγωγής, είχε εργαστεί ως μοντέλο και ξεχώρισε στο τηλεοπτικό παιχνίδι για τον αυθορμητισμό και την έντονη προσωπικότητά του. Μετά το τέλος του reality συνέχισε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, επιδιώκοντας παράλληλα μια πορεία στον χώρο της μουσικής.

Μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησε το συγκρότημα Φίλοι για Πάντα, με στόχο τη δισκογραφική τους παρουσία.

Ο γάμος με την Έλενα Κατραβά κι η οικογένειά του

Σημαντικό μέρος της ζωής του αποτέλεσε ο γάμος του με την Έλενα Κατραβά. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τη συχνή δημοσιότητα.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν γιος της Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου, και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Γεννήθηκε το 1975, έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών του, οι οποίοι αργότερα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει για τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα του και για ψυχολογικές δυσκολίες που, όπως είχε περιγράψει, τον επηρέασαν στα χρόνια που μεγάλωνε.

Τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του και κρατούσε χαμηλό προφίλ, δίνοντας βάρος στην οικογένειά του. Παρότι το όνομά του παρέμεινε συνδεδεμένο με το πρώτο μεγάλο κύμα των ελληνικών reality shows, είχε απομακρυνθεί από τους τηλεοπτικούς προβολείς.

Σε δεύτερο insta story της, η Ναταλία Γερμανού αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη, κουμπάρου του Λορέτζο Καριέρα, για την κηδεία του το πρωί του Σαββάτου.