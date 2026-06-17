Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Σε πρεμιέρα το ερωτευμένο ζευγάρι

Νέα κοινή έξοδος του ζευγαριού, πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Έλενας Τσαγκρινού και του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Breakfast@Star

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Το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Ένα μωρό για τρεις έδωσαν η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πραγματοποιώντας ακόμα μια κοινή βραδινή εμφάνιση, αυτήν τη φορά στο Θέατρο Αθηνά

Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του, πόζαρε χαμογελαστό κι ευδιάθετο στους φωτογράφους πριν από την έναρξη της παράστασης.

Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Σε πρεμιέρα το ερωτευμένο ζευγάρι

Η γνωστή τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας ένα μίνι φόρεμα με μπλε floral μοτίβα, ενώ ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής προτίμησε ένα κομψό, casual σύνολο σε σκούρες αποχρώσεις.

Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού

Το χρονικό της σχέσης τους και οι πρώτες δηλώσεις

Η σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού έγινε γνωστή πρόσφατα, ξαφνιάζοντας ευχάριστα την εγχώρια σόουμπιζ. Οι δυο τους γνωρίζονταν καιρό λόγω των κοινών καλλιτεχνικών τους κύκλων, όμως η σπίθα ανάμεσά τους φαίνεται πως γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Αν και στην αρχή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, πλέον κυκλοφορούν άνετα μαζί.

Θυμίζουμε ότι το πρωί της Τρίτης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού στον αέρα της εκπομπής Πρωινό, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει δημόσια τη σχέση του και να τονίζει πως όσα ζουν είναι απολύτως αληθινά.

Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Σε πρεμιέρα το ερωτευμένο ζευγάρι

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις, των Coline Serreau και Samuel Tasinaje, παρουσιάστηκε σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τους: Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο και Χάρη Χιώτη, ενώ σε έναν ρόλο-έκπληξη συμμετέχει η Ελένη Καρακάση.

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