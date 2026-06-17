Το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Ένα μωρό για τρεις έδωσαν η Έλενα Τσαγκρινού κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πραγματοποιώντας ακόμα μια κοινή βραδινή εμφάνιση, αυτήν τη φορά στο Θέατρο Αθηνά.

Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του, πόζαρε χαμογελαστό κι ευδιάθετο στους φωτογράφους πριν από την έναρξη της παράστασης.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας ένα μίνι φόρεμα με μπλε floral μοτίβα, ενώ ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής προτίμησε ένα κομψό, casual σύνολο σε σκούρες αποχρώσεις.

Το χρονικό της σχέσης τους και οι πρώτες δηλώσεις

Η σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού έγινε γνωστή πρόσφατα, ξαφνιάζοντας ευχάριστα την εγχώρια σόουμπιζ. Οι δυο τους γνωρίζονταν καιρό λόγω των κοινών καλλιτεχνικών τους κύκλων, όμως η σπίθα ανάμεσά τους φαίνεται πως γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Αν και στην αρχή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, πλέον κυκλοφορούν άνετα μαζί.

Θυμίζουμε ότι το πρωί της Τρίτης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού στον αέρα της εκπομπής Πρωινό, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει δημόσια τη σχέση του και να τονίζει πως όσα ζουν είναι απολύτως αληθινά.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις, των Coline Serreau και Samuel Tasinaje, παρουσιάστηκε σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τους: Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο και Χάρη Χιώτη, ενώ σε έναν ρόλο-έκπληξη συμμετέχει η Ελένη Καρακάση.