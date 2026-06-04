Ένα μωρό για τρεις - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Αθηνά

Με Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη κι Ελένη Καρακάση

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Το σχόλιο που γίνεται πολύ συχνά για τις ελληνικές κωμωδίες -κυρίως στην τηλεόραση- ότι οι ηθοποιοί... φωνάζουν πολύ, στα δικά μου αυτιά χαρακτηρίζει την παράσταση Ένα μωρό για τρεις, στο κατά τα άλλα εξαιρετικά ανακαινισμένο θέατρο Αθηνά, ένα «τσουπ» από την Πατησίων.

Χιώτης, Ατζαράκης, Καρακάση & Ρούμπος έχουν... Ένα μωρό για τρεις!

Χιώτης, Ατζαράκης, Καρακάση & Ρούμπος έχουν... Ένα μωρό για τρεις!

Ίσως φταίνε τα χειλόφωνα, ίσως ο Ζήσης Ρούμπος που με κάθε ευκαιρία χρησιμοποιεί τη στεντόρεια φωνή του, ίσως τα «κλάματα» του μωρού κι ο ήχος γενικότερα, η κατά τα άλλα φιλότιμη προσπάθεια της Θέμιδας Μαρσέλλου δημιουργεί, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά, ένα κάποιο... vertigo.

Λογικά τη χολιγουντιανή ταινία των 80s που είχε και sequel, θα την έχετε πετύχει κάποιο μεσημέρι Κυριακής στην τηλεόραση. Έτσι, η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνωστή: τρεις ορκισμένοι εργένηδες (ένας γυναικάς, ένας πιο... έφηβος κι ένας πιο σοβαρός) βρίσκονται ξαφνικά με ένα μωρό στο κατώφλι τους.

Διονύσης Ατζαράκης & Ζήσης Ρούμπος με τη «Μαρία»

Διονύσης Ατζαράκης & Ζήσης Ρούμπος με τη «Μαρία»

Με τον «Ζαχαρία» (Χάρης Χιώτης) να λείπει, ο «Πέτρος» (Ζήσης Ρούμπος) κι ο «Μιχάλης» (Διονύσης Ατζαράκης) αναλαμβάνουν τη λίγων μηνών «Μαρία». Οι πάνες, τα γάλατα, τα κλάματα κι η πλήρης άγνοια -αρχικά- των δύο αντρών για τη φροντίδα ενός βρέφους προσφέρουν γέλιο, με τις πιο... σύγχρονες ατάκες κι αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα να μη λείπουν. Ευτυχώς, σε αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο ο Ατζαράκης.

Η διασκευή της γαλλικής ταινίας του 1985, Trois hommes et un couffin της Coline Serreau, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και Χρυσή Σφαίρα, κι η σκηνοθεσία της Θέμιδος Μαρσέλλου, όπως είναι αναμενόμενο, στηρίζονται στον γρήγορο ρυθμό. Οι παρεξηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με γεωμετρική ακρίβεια, όμως αρκετές σκηνές φαίνεται σαν να... περισσεύουν. Αυτός ο ρυθμός, αργεί κάπως να βρει τους τρεις πρωταγωνιστές. 

Με τον Χιώτη και την Καρακάση σχεδόν να απουσιάζουν από το πρώτο μέρος, επανακάμπτουν στο δεύτερο με την ηθοποιό να φέρνει το πιο συναισθηματικό στοιχείο με την υποκριτική δεινότητα και τη φωνάρα της.

Το σκηνικό (συνήθως ένα τυπικό εργενικό διαμέρισμα που σταδιακά μετατρέπεται σε... παιδότοπο) είναι ιδιαίτερα λειτουργικό κι περιστρέφεται συνέχεια. Η αντίθεση ανάμεσα στο μοντέρνο, εργένικο σπίτι και τα σκορπισμένα μπιμπερό, τις πάνες και τα αρκουδάκια οπτικοποιεί την ανατροπή που έρχεται στη ζωή τους.

Ένα μωρό για τρεις: Το πλήρες καστ της παράστασης

Ένα μωρό για τρεις: Το πλήρες καστ της παράστασης

Το καστ συμπληρώνουν η Μαρία Βασιλάτου (σε πολλούς ρόλους), ο Πέτρος Ιωάννου κι η Μαριλένα Λιακοπούλου (σε διπλή διανομή). Στα θετικά της παράστασης οι μουσικές επιλογές.

Γνώριμο, απλοϊκό και -φυσικά- feel good, το Ένα μωρό για τρεις είναι από τις παραστάσεις όπου οι ήρωες έζησαν καλά, ενώ εσύ θα μπορούσες να περάσεις -λίγο- καλύτερα...

Θέατρο Αθηνά
Δεριγνύ 10, Αθήνα 
Τηλ: 210-8237330

Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν: Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Ελένη Καρακάση, Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου

Σκηνοθεσία - απόδοση: Θέμις Μαρσέλλου
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ
Σχεδιασμός αφίσας: Θοδωρής Λαλάγγας
Φωτογραφία: Χάρης Γερμανίδης
Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη
Βοηθός ενδυματολόγου: Χαρά Μποτσιβάλη

Μέχρι τις 9 Αυγούστου 2026

Διάρκεια: 120 λεπτά

Online προπώληση:Ένα μωρό για τρεις | Εισιτήρια εδώ.

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ΕΝΑ ΜΩΡΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
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ΘΕΜΙΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
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ΧΑΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
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ΖΗΣΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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