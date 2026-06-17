Akylas: Άνοιξε τη βραδιά των MAD VMA 2026 - Οι εκκεντρικές εμφανίσεις

Ο τραγουδιστής παρέλαβε το πρώτο του βραβείο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas άνοιξε τη βραδιά των MAD VMA 2026, αποθεούμενος από το κοινό.
  • Ερμήνευσε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «Ferto», με αλλαγή στίχων.
  • Φόρεσε λευκά ρούχα και στη συνέχεια εκκεντρικό outfit με βούλες για την παραλαβή του βραβείου του.
  • Είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, με 10η θέση στον διαγωνισμό.
  • Φωτογραφήθηκε με θαυμαστές, δείχνοντας ευγένεια και προσβασιμότητα.

Ο Akylas άνοιξε τη βραδιά των φετινών βραβείων MAD, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό που είχε γεμίσει ασφυκτικά το Κλειστό Παλαιού Φαλήρου.

Ντυμένος στα λευκά και πλαισιωμένος από μια ομάδα χορευτών, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ερμήνευσε μια διαφορετική εκδοχή του «Ferto», με το οποίο κατέκτησε τη 10η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

 

Ο Akylas στη σκηνή των MAD VMA 2026

Συγκεκριμένα, ο νεαρός καλλιτέχνης αντικατέστησε το «βέβαια, αν κερδίσω» με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Ο τραγουδιστής άλλαξε στη συνέχεια ρούχα, προκειμένου να παραλάβει το πρώτο του βραβείο. Για τη βράβευσή του φόρεσε ένα εκκεντρικό outfit με βούλες, που παρέπεμπε στα σκυλιά της Δαλματίας, όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το star.gr.

Ο Akylas αγκαλιά με το πρώτο του βραβείο / Φωτογραφία star.gr

Ο Akylas αγκαλιά με το πρώτο του βραβείο / Φωτογραφία star.gr

Πάντα ευγενικός και προσιτός, ο Akylas φωτογραφήθηκε με όλους τους μικρούς θαυμαστές του, που ήθελαν μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του.

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