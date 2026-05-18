Φανερά συγκινημένος και κουρασμένος από την ένταση των τελευταίων ημερών επέστρεψε στην Ελλάδα ο Αkylas μετά τη συμμετοχή του στη φετινή Eurovision, με το κλίμα στην πτήση από τη Βιέννη να είναι ιδιαίτερα θερμό και φορτισμένο συναισθηματικά.

Το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη βρέθηκαν στην Αυστριακή πρωτεύουσα και κατέγραψαν από κοντά κάθε του στιγμή. Μάλιστα, επέστρεψαν με τον ίδιο αεροπλάνο.

Μπαίνοντας στο αεροσκάφος με προορισμό την Ελλάδα, οι επιβάτες βρήκαν στις θέσεις τους μια ελληνική σημαία και ένα γλυκό, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή κλίμα γιορτής και στήριξης προς την ελληνική αποστολή που μας έκανε περήφανους. Ο Akylas «τερμάτισε» 10ος.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες χαιρέτησε τον κόσμο, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και στη συνέχεια κάθισε στη θέση του, επιλέγοντας λίγο μετά την απογείωση να φορέσει ακουστικά και να απομονωθεί για να ηρεμήσει από τη συναισθηματική φόρτιση των ημερών.

Όπως μετέφεραν επιβάτες και δημοσιογράφοι, ο ίδιος ήθελε πολύ να φέρει την Ελλάδα ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και η συγγνώμη που ζήτησε αμέσως μετά τον τελικό συγκίνησε πολλούς Έλληνες. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν κοντά του τόνιζαν πως δεν είχε κανέναν λόγο να απολογείται, καθώς η σκηνική του παρουσία χαρακτηρίστηκε «σαρωτική».

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κόσμος δεν σταμάτησε να του εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή του. Ο Akylas μοίρασε τα χαρακτηριστικά σκουφάκια του στους επιβάτες και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους του το ζήτησαν.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της πιλότου της πτήσης, η οποία απευθυνόμενη στον Έλληνα καλλιτέχνη δήλωσε πως «η συμμετοχή και η ξεχωριστή του παρουσία στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης μάς έκανε περήφανους», με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να φωνάζουν: «Μπράβο, Αkyla».