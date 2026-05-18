Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η κόρη του Στέλιου Ρόκκου, Δέσποινα.

Η Δέσποινα Ρόκου αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Τιφλίδα.

Η κόρη του Στέλιος Ρόκκου και καρπός της σχέσης του με την πρώην βολεϊμπολίστρια Μαρία Χέλιου, μοιράστηκε φωτογραφίες με τον αγαπημένο της, Γιάννη, από την πρωτεύουσα της Γεωργία, όπου φαίνεται και το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε.

Εκτός από όμορφη και γλυκιά, η Δέσποινα είναι και πολυτάλαντη. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, ενώ από μικρή έδειχνε ιδιαίτερη κλίση στα καλλιτεχνικά.

Μπορεί να μην ακολούθησε επαγγελματικά το τραγούδι, όπως ο διάσημος πατέρας της, ωστόσο παίζει κιθάρα και αγαπά ιδιαίτερα τη μουσική. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με το βόλεϊ, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της.

Η χαρμόσυνη είδηση της πρότασης γάμου προκάλεσε πλήθος ευχών από φίλους και ακόλουθούς της στα social media, με πολλούς να στέλνουν τις πιο θερμές ευχές τους στο ζευγάρι.

Η Δέσπονα Ρόκκου με τους γονείς της στην αποφοίτησή της

Ο Στέλιος Ρόκκος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Τα ονόματά τους είναι Ανδρέας, Δημήτρης, Δέσποινα και Μέλια.

Ο τραγουδιστής έχει δηλώσει ότι νιώθει μεγάλη αδυναμία στα παιδιά του, αν και παραδέχεται ότι λόγω του τρόπου ζωής και των επαγγελματικών υποχρεώσεών του δεν μπόρεσε να είναι όσο κοντά τους θα ήθελε όταν μεγάλωναν.