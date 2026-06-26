Ένα ιδιαίτερο αστρολογικό σκηνικό διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου. Μέσα από το Breakfast@Star, η γνωστή αστρολόγος ανέλυσε τις όψεις που επηρεάζουν τα ζώδια, εξηγώντας ότι η Παρασκευή φέρνει σύγχυση, ενώ το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για αποδράσεις και αλλαγή παραστάσεων.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ημέρα επηρεάζεται από την όψη Ήλιου - Ποσειδώνα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει θολό τοπίο σε σκέψεις και αποφάσεις.

«Σήμερα εξακολουθεί η Σελήνη να είναι στο ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε και μια όψη Ήλιου - Ποσειδώνα, οπότε είναι μια όψη με αρκετή σύγχυση», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι περισσότερο επηρεάζονται τα παρορμητικά ζώδια.

«Επηρεάζονται πιο πολύ τα παρορμητικά ζώδια: Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι, Αιγόκεροι, όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Είναι αυτή η όψη που μπορεί να σε κάνει να νιώθεις λίγο απογοητευμένος ή να μην έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει παρακάτω στη ζωή. Θα περάσει όμως και αυτό», τόνισε.

Ωστόσο, τα νέα για το Σαββατοκύριακο είναι σαφώς πιο αισιόδοξα, καθώς η Σελήνη περνά στον Τοξότη, ευνοώντας τις μετακινήσεις και τις νέες εμπειρίες.

«Η Σελήνη θα είναι στον Τοξότη από απόψε το βράδυ και σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είναι ένα ταξιδιάρικο Σαββατοκύριακο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε πως το εξάγωνο του Άρη με τον Δία δημιουργεί πιο θετικές προοπτικές, ενώ οι μετακινήσεις των πλανητών τις επόμενες ημέρες φέρνουν σημαντικές αλλαγές.

«Το Σαββατοκύριακο έχουμε το εξάγωνο του Άρη με τον Δία, ενώ ο Άρης θα προχωρήσει στο ζώδιο των Διδύμων και από την επόμενη εβδομάδα ο Δίας θα φύγει από τον Καρκίνο και θα περάσει στον Λέοντα. Γενικά γίνεται ένας χαμός», είπε με το χαρακτηριστικό της ύφος.

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου έδωσε μια συμβουλή για όλους, ανεξάρτητα από το ζώδιό τους.

«Αν μπορείτε, αξιοποιήστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν δεν γίνεται ένα ταξίδι ή μια εκδρομή, έστω μια βόλτα ή μια βουτιά στην πιο κοντινή παραλία. Αλλάξτε παραστάσεις, δείτε άλλους ανθρώπους, μιλήστε για διαφορετικά πράγματα από αυτά που ανακυκλώνετε στην καθημερινότητά σας. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ψυχή και στο νου», κατέληξε.

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