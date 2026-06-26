Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»

Τι είπαν Νάνσυ Ζαμπέτογλου & Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο τέλος της εκπομπής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανακοίνωσαν την τελευταία τους εκπομπή στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.
  • Το δίδυμο μετακινείται στον ΣΚΑΪ μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχίας στην ΕΡΤ1.
  • Η συμφωνία με τον ΣΚΑΪ κλείδωσε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με στόχο την κάλυψη της μεσημεριανής-απογευματινής ζώνης.
  • Η Ζαμπέτογλου και ο Αναγνωστόπουλος θα διατηρήσουν την αισθητική και το ύφος της εκπομπής τους.
  • Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΣΚΑΪ, είχε καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση και τη συμφωνία.

Την τελευταία τους έναρξη μέσα από το Στούντιο 4 και τη συχνότητα της ΕΡΤ έκαναν το μεσημέρι της Παρασκευής η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλωσορίσατε στο Στούντιο 4. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή σε όλους! Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο μας σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά όπου κι αν μας βλέπετε, όπου κι αν είστε», είπε απευθυνόμενος στους τηλεθεατές ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»

Στη συνέχεια της κουβέντας, η Νάνσυ παρατήρησε με ενδιαφέρον ότι η Αθήνα ήταν άδεια. Ο Θανάσης, ωστόσο, εξέφρασε την απορία του για το πού εντόπισε αυτή την ησυχία, ζητώντας της τον λόγο σε έντονο ύφος. Εκείνη του εξήγησε πως λόγω πολλών υποχρεώσεων χρειάστηκε να μετακινηθεί προς το Μαρούσι, το Περιστέρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τότε, ο συμπαρουσιαστής της αναρωτήθηκε αν αναφέρεται στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Εθνική Οδό, συμπληρώνοντας πως η Εθνική είχε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα της εξόδου. Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι αναφερόταν σε αυτά τα σημεία, σχολιάζοντας χιουμοριστικά πως ο κόσμος κατευθυνόταν προς τα βόρεια, όπως τους είχε ήδη προειδοποιήσει.

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Νάνσυ Ζαμπέτογλου & Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Κατηφορίζουν» προς Φάληρο

Η επικείμενη τηλεοπτική μετακίνηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της σεζόν, καθώς το επιτυχημένο δίδυμο αφήνει τη δημόσια τηλεόραση για να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ. Μετά από τέσσερα χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας στην απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 με την εκπομπή Στούντιο 4, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την απόφαση να αλλάξουν τηλεοπτική στέγη.

Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»

Το δίδυμο επιστρέφει οριστικά στο Φάληρο για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση και την τελική συμφωνία έπαιξε ο νυν Πρόεδρος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της ΕΡΤ όταν το δίδυμο ξεκίνησε το Στούντιο 4.

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Αν και είχε γίνει μια πρώτη κρούση νωρίτερα, η συμφωνία κλείδωσε οριστικά για τη νέα σεζόν, με τη μετακίνησή τους να προορίζεται για την κάλυψη της μεσημεριανής-απογευματινής ζώνης του καναλιού. Εκεί αναμένεται να μεταφέρουν τη γνώριμη αισθητική του «περιοδικού ποικίλης ύλης» με τις προσεγμένες και σε βάθος συνεντεύξεις που τους καθιέρωσαν. Η Ζαμπέτογλου κι ο Αναγνωστόπουλος κατάφεραν μέσω της δημόσιας τηλεόρασης να επαναπροσδιορίσουν το απογευματινό μαγκαζίνο, δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό, στην ευγένεια και στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για τους καλεσμένους τους, στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητά τους και στο νέο τους ξεκίνημα.

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