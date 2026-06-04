Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό

«Δε λέμε ηλικίες. Πολύ μικρότερη από μένα», είπε ο Θαν. Αναγνωστόπουλος

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Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Οι ευχές στην έναρξη της εκπομπής Στούντιο 4

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 3 Ιουνίου, με έκπληξη από τους συνεργάτες της στο πλατό της εκπομπής Στούντιο 4.
  • Η παρουσιάστρια ανάρτησε ευχαριστήριο μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας την χαρά της που γιορτάζει με αγαπημένα πρόσωπα.
  • Στο τέλος της εκπομπής, έσβησε το κεράκι στην τούρτα έκπληξη που της ετοίμασαν οι συνεργάτες της.
  • Η συνεργασία της Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ ολοκληρώνεται, με πιθανή μετάβαση στον ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν.
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είναι μητέρα μιας 12χρονης κόρης, της Σοφίας, από τον γάμο της με τον Νάσο Γαλακτερό.

Τα γενέθλιά της είχε χθες, 3 Ιουνίου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Στούντιο 4 εμφανίστηκε στο πλατό με σμαραγδί outfit με κρόσσια και παρόλο που δεν ήθελε να αναφέρει στον αέρα ότι ήταν η ημέρα των γενεθλίων της... την «πρόδωσαν» οι συνεργάτες.

Λίγο αργότερα, έκανε μια ανάρτηση στο instagram.

«It’s my birthday 🎉 και χαίρομαι που τα γιορτάζω με τους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ και θαυμάζω και με τη στενή μου οικογένεια και με την ευρεία μου οικογένεια και με όλους εσάς που μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί στην πραγματικότητα όμως γνωριζόμαστε και καταλαβαινόμαστε! Ευχαριστώ μόνο!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tα γενέθλια της Νάνσυς Ζαμπέτογλου στο πλατό του Στούντιο 4/ instagram

Tα γενέθλια της Νάνσυς Ζαμπέτογλου στο πλατό του Στούντιο 4/ instagram

Στην έναρξη της εκπομπής, οι συνεργάτες πίσω από τις κάμερες υποδέχτηκαν το τηλεοπτικό δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλο με επιφωνήματα και χειροκροτήματα. «Τι πάθατε καλέ; Δηλαδή στην τελευταία εκπομπή τι θα κάνετε;», είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. «Γεια σας! Καλωσήρθατε στο Στούντιο 4», συμπλήρωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, πριν δεχτεί τα κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

«Λοιπόν, τι κάνετε; Είστε καλά; Εμείς γιορτάζουμε σήμερα, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό!», εξήγησε η εορτάζουσα. «Α, εσύ είπες δε θα το πούμε», επισήμανε ο συμπαρουσιαστής και στενός της φίλος.

Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό

«Ε, δε θα το πούμε, αλλά με τόσο ενθουσιασμό, κάπως πρέπει να το εξηγήσω», συμπλήρωσε η Ζαμπέτογλου.

«Έχει η Νάνσυ γενέθλια! Να τη χαιρόμαστε!», είπε ο Θ. Αναγνωστόπουλος και την αγκάλιασε σφιχτά.

Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Η Χολέβα κλαίει. Γιατί μεγαλώνω και θα με χάσει νωρίτερα; Τι; Γιατί κλαις;», αποκάλυψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Τη γιορτάζουμε! Δε λέμε ηλικίες. Πολύ μικρότερη από μένα», συμπλήρωσε ο Αναγνωστόπουλος.

Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό

Μετά το τέλος της εκπομπής, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου έσβησε το κεράκι στην τούρτα έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες της.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό δίδυμο Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος θα ολοκληρώσει φέτος τη συνεργασία του με την ΕΡΤ, καθώς λήγει και το συμβόλαιό του. Οι πληροφορίες λένε πως στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα εμφανίζονται στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είναι μαμά μιας κόρης, της 12χρονης Σοφίας, που απέκτησε από τον γάμο της με τον Νάσο Γαλακτερό. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2008. Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Αύγουστο του 2012, μετά από 4 χρόνια σχέσης.

Ο Παύλος Γαλακτερός είναι αδελφός της Σοφίας από τον πρώτο γάμο του μπαμπά της. Τα δύο αδέλφια είναι πολύ δεμένα κι αγαπημένα και συχνά δημοσιεύονται στιγμιότυπα και βίντεο από τις βόλτες, τα παιχνίδια και τις δραστηριότητές τους.

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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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