Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της

Στο πλευρό της ο μπαμπάς της, Τραϊανός Δέλλας

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Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
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Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: O επικήδειος της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα/ βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα, 18 ετών, θα μετακομίσει στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Η απόφαση αυτή δείχνει την επιθυμία της να επενδύσει στο μέλλον της και να ακολουθήσει τα όνειρά της.
  • Ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, την στηρίζει και εξετάζει το ενδεχόμενο να περνά περισσότερο χρόνο στην Κύπρο.
  • Η οικογένεια έχει ήδη δεσμούς με την Κύπρο, διευκολύνοντας την προσαρμογή της Βικτώριας.
  • Η Βικτώρια έχει κερδίσει το δημόσιο ενδιαφέρον για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που επέδειξε μετά την απώλεια της μητέρας της.

Η ζωή έχει τον δικό της τρόπο να συνεχίζεται, ακόμη και όταν μια μεγάλη απώλεια αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Για τη Βικτώρια Δέλλα, οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι έντονα συναισθήματα, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, μιας γυναίκας που αποτέλεσε το μεγαλύτερο στήριγμα και πρότυπο στη ζωή της.

Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Παρά το βαρύ πένθος που εξακολουθεί να συνοδεύει την καθημερινότητά της, η 18χρονη φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς το μέλλον της.

Σύμφωνα με την Espresso, σχεδιάζει να μετακομίσει στην Κύπρο προκειμένου να ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της Ιατρικής, έναν στόχο που φέρεται να είχε θέσει εδώ και χρόνια. Η απόφαση αυτή δείχνει τη διάθεσή της να αφοσιωθεί σε έναν απαιτητικό αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό κλάδο, επενδύοντας στο μέλλον της και κυνηγώντας τα όνειρά της.

Σπουδές Ιατρικής στην Κύπρο για τη Βικτώρια Δέλλα

Η Κύπρος αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για Έλληνες φοιτητές, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον χώρο της Υγείας.

Για τη Βικτώρια, η μετακόμιση αυτή δε σηματοδοτεί μόνο την έναρξη της φοιτητικής ζωής, αλλά και μια νέα προσωπική διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, εμπειρίες και ευκαιρίες.

Σε αυτή τη νέα αρχή, ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, παραμένει το πρόσωπο που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής έχει αφιερωθεί στην κόρη του μετά την απώλεια της συζύγου του, στηρίζοντάς την σε κάθε βήμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να περνά περισσότερο χρόνο στην Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά της κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής μετάβασης στη ζωή της.

Σπουδές Ιατρικής στην Κύπρο για τη Βικτώρια Δέλλα

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η οικογένεια διατηρεί δεσμούς με το νησί. Πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον βρίσκονται ήδη εκεί, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει τη νεαρή κοπέλα να προσαρμοστεί πιο εύκολα στη νέα πραγματικότητα που την περιμένει.

«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»

Η Βικτώρια Δέλλα απασχόλησε έντονα το δημόσιο ενδιαφέρον μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, κυρίως λόγω της αξιοπρέπειας και της δύναμης που επέδειξε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της στην κηδεία συγκίνησαν βαθιά όσους βρέθηκαν εκεί, ενώ η συγκλονιστική ανάρτηση που έκανε στα social media αποκάλυψε το μέγεθος της αγάπης και του δεσμού που τις ένωνε.

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Μέσα από τα λόγια της έγινε σαφές ότι η Γωγώ Μαστροκώστα δεν ήταν μόνο η μητέρα της, αλλά και η καλύτερή της φίλη, το πρόσωπο που θαυμάζει περισσότερο και το πρότυπο που θέλει να ακολουθήσει στη ζωή της. Ένας άνθρωπος που, όπως έγραψε η ίδια, αντιμετώπισε κάθε δυσκολία με γενναιότητα, αξιοπρέπεια και δύναμη.

 

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