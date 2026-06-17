Σε μια κίνηση γεμάτη συναίσθημα, η Βικτώρια Δέλλα επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποιώντας την πρώτη της δημόσια ανάρτηση.

Η κόρη της Γωγώς επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το νέο videoclip της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη της αγαπημένης της μητέρας.

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή του Γιώργου Μουκίδη και αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη που δεν σβήνει ποτέ.

Χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη, η Βικτώρια κατάφερε να εκφράσει όσα ίσως δεν μπορούν να χωρέσουν σε μια ανάρτηση. Με αυτή τη διακριτική κίνηση τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, στέλνοντας ένα μήνυμα που άγγιξε όσους γνώριζαν τον ξεχωριστό δεσμό που τις ένωνε.

Η απουσία της Γωγώς Μαστροκώστα εξακολουθεί να είναι βαριά για την οικογένειά της. Η Βικτώρια στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος, με αγάπη, αφοσίωση και δύναμη, βιώνοντας από κοντά κάθε δύσκολη στιγμή της μάχης που έδωσε.

Η σχέση τους ήταν κάτι περισσότερο από μια σχέση μητέρας και κόρης. Ήταν μια βαθιά σύνδεση ζωής, γεμάτη αγάπη, θαυμασμό και αμοιβαία στήριξη. Αυτό φάνηκε και στα συγκλονιστικά λόγια που είχε απευθύνει στη μητέρα της, όταν την αποχαιρέτησε αποκαλώντας την «την πιο καλή ψυχή» και «τον αγαπημένο της άνθρωπο».

Σήμερα, μέσα από ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη της, η Βικτώρια μοιάζει να συνεχίζει τον δικό της σιωπηλό διάλογο με τη γυναίκα που υπήρξε το μεγαλύτερο στήριγμά της και που πλέον, όπως η ίδια έχει πει, θα είναι για πάντα ο φύλακας άγγελός της.



