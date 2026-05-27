Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Όσα είπε η κόρης της στον επικήδειο για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: O επικήδειος της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα/ βίντεο star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα αποχαιρέτησε τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, με συγκινητικά λόγια στην κηδεία της.
  • Δηλώνοντας ότι δεν λέει «αντίο», τόνισε πως η μητέρα της θα είναι πάντα μέσα της.
  • Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την υποστήριξή τους στην οικογένεια.
  • Περιέγραψε τη μητέρα της ως μια υπέροχη γυναίκα που έζησε με χαμόγελο και αγάπη.
  • Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι για ταφή δίπλα στον πατέρα της.

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε η Βικτώρια Δέλλα τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα στην κηδεία. Αν και, όπως είπε στον επικήδειο, δεν της λέει «αντίο», γιατί θα είναι «για πάντα μέσα της».

«Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δε θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη

Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή και πάνω απ' όλα μια μοναδική μαμά.

Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά, μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. 

Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου, και αυτό το φρόντισες εσύ.

Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. “Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική”. 

Σ' αγαπώ, μαμά. Δε σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός της θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Θα ταφεί πλάι στον πατέρα της. 

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα:
