Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα

Συντετριμμένοι στο τελευταίο αντίο

Κηδεία Μαστροκώστα: Η Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον πατέρα της/ βίντεο star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα, κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, έφτασε στην κηδεία της μητέρας της συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα.
  • Η Βικτώρια ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της μέσω social media, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της.
  • Περιέγραψε τη μητέρα της ως μαχήτρια και βράχο, που αντιμετώπισε τις δυσκολίες με δύναμη και αξιοπρέπεια.
  • Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην συσχετίζουν τον καρκίνο που είχε η μητέρα της με την τελευταία της μάχη, για να μην απογοητεύονται οι γυναίκες που θέλουν παιδιά.
  • Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πόνου και θλίψης για την οικογένεια.

H 17χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, η Βικτώρια Δέλλα, έφτασε λίγο αργότερα στον ιερό ναό για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. 

Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον πατέρα της/ NDP

Ο Τραϊανός Δέλλας κρατούσε σφιχτά από το χέρι τον καρπό του έρωτά του με τη γυναίκα της ζωής του. 

Σκυθρωποί και οι δύο, με πόνο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, που δεν περιγράφεται με λέξεις.

H Βικτώρια Δέλλα στην κηδεία της μητέρας της/ Eurokinissi

Η Βικτώρια Δέλλα ήταν αυτή που ανακοίνωσε ότι η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, με μια ανάρτησή της στα social media. 

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ.🤍», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Το πρωί της ίδιας μέρας, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα ζήτησε από τους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» να μη συσχετίζεται ο καρκίνος στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, με την τελευταία της μάχη.

Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό

Όπως τόνισε, δε θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.

