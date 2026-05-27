Ανεπανάληπτό σόου Φουρνιέ στη γιορτή του Ολυμπιακού

Το έκαψαν κυριολεκτικά, οι παίκτες του Ολυμπιακού, στα πανηγύρια για το τρόπαιο της Euroleague

Το γεύμα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της φετινής Euroleague, μετατράπηκε σε ξέφρενο πάρτι, με πανηγυρισμούς, χορό, ακόμα και βουτιές στην πισίνα του εστιατορίου στη Βούλα, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι Πρωταθλητές Ευρώπης.

Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Όπως και στον Τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι και στα επινίκια, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ-σταρ που αναδείχθηκε MVP του Final Four, συνέχισε στο ίδιο κλίμα και αναδείχθηκε ...πολυτιμότερος παίκτες και στα πανηγύρια.

Συμμετείχε σε όλες τις φωτογραφίες, έσυρε πρώτος τον χορό, και μόλις το κέφι έφτασε στο ...ζενίθ, δεν δίστασε να βουτήξει στην πισίνα και να δώσει ένα ακόμα προσωπικό σόου, αυτή τη φορά εκτός παρκέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ στην πισίνα / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Τόμας Γουόκαπ χόρευε με την Ελληνική σημαία, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν η ...ψυχή του πάρτι, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ, ως συνήθως πιο μετρημένος, πόζαρε γεμάτος ικανοποίηση δίπλα στην πολυπόθητη κούπα της Euroleague

Σάσα Βεζένκοφ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Τόμας Γουόκαπ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό με άπαντες να φωτογραφίζονται δίπλα στο βαρύτιμο τρόπαιο. Πρώτοι και καλύτεεροι, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και όλοι οι παίκτες μαζί με τις συντρόφους τους.

Εβάν Φουρνιέ και Γιώργος Μπαρτζώκας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

