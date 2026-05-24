Ο Βασιλιάς είναι Ερυθρόλευκος - Το σήκωσε ο Θρύλος

Ύστερα από έναν σπουδαίο και δραματικό αγώνα, ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή έναν συγκλονιστικό Εβάν Φουρνιέ, στέφθηκε πανάξια Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, νικώντας την τεράστια Ρεαλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, με τον σεληνιασμένο Τρέι Λάιλς, ο οποίος σκόραρε κατά ριπάς, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά χάρη στις συνεργασίες του Γουόκαπ με τον Βεζένκοφ. Ωστόσο, η βασίλισσα συνέχισε να είναι καλή επιθετικά, την ώρα που οι ερυθρόλευκοι δυσκολεύονταν να βρουν λύσεις, και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με διαφορά 7 πόντων υπέρ της.

Η μάχη συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να περάσει μπροστά, ενώ έκανε και αρκετά λάθη στην επίθεση. Εκεί εμφανίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ που με προσωπικούς πόντους και ασίστ, πήρε την ομάδα στην πλάτη του και έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στους ερυθρόλευκους (38-36), αλλά ο Λάιλς συνέχισε να είναι σπουδαίος και ο αγώνας πήγε στο 44-44, πριν ο Αλεκ Πίτερς βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με δύο πόντους.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Γουόκαπ και τον Μακίσικ, ενώ για τη Ρεάλ, ο Αμπάλδε και ο Χεζόνια, ήταν οι πρωταγωνιστές. Κάπου εκεί, οι Ισπανοί με πρωταγωνιστή τον Φελίζ, έτρεξαν ένα σερί, και βρέθηκαν μπροστά με 6 πόντους (54-60). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μετά το τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα, μείωσε στον πόντο και η περίοδος έκλεισε με 4 πόντους υπέρ της Ρεάλ, στο 61-65

Με την εκκίνηση της τελευταίας και καθοριστικής περιόδου, ο Φουρνιέ και ο Τζόσεφ έβαλαν μπροστά τον Ολυμπιακό αλλά ο ΜΑλεντόν είχε απάντηση για τους Μαδριλένους. Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό με απίστευτες μονομαχίες και τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για το τρόπαιο

Κάπου εκεί επανήλθε στο σκοράρισμα ο Σάσα Βεζένκοφ και έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό, αλλά ο Φελίζ είχε απάντηση και μείωσε σε 74-73 με γκολ-φάουλ. Το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να δίνει μεγάλες βοήθειες στην επίθεση. Ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε αέρα 4 πόντων με δύο εύστοχες βολές στον Ολυμπιακό, ο Χεζόνια ήταν άστοχος στο τρίποντο και ο Φουρνιέ πήγε στη γραμμή για δύο βολές και η διαφορά έφτασε αρχικά τους 6 και στη συνέχεια στους 8.

Οι Ισπανοί μείωσαν ξανά στους 2 πόντους ύστερα από τα απανωτά λάθη του Ολυμπιακού, και είχαν μάλιστα την ευκαιρία να ισοφαρίσουν αλλά το τρίποντο του Φελίζ ήταν άστοχο. Ο Πίτερς ευστόχησε στις βολές και η κούπα της Euroleague ήρθε τον Πειραιά.

