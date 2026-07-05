Επίσημα στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο – Μεταγραφή μέχρι το 2029

Μεταγραφή-κλειδί για τον Άρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.07.26 , 16:05 «Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές
05.07.26 , 16:05 Μαίνεται η φωτιά στην Οινόη: Στη μάχη 12 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
05.07.26 , 16:00 Αυτό που πολλοί θεωρούν red flag μπορεί να είναι δείγμα ωριμότητας
05.07.26 , 15:45 Oριοθετήθηκε η φωτιά στη Δροσιά Ευβοίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στη Ρόδο
05.07.26 , 15:44 Ωραιόκαστρο: Στον Εισαγγελέα ο 76χρονος- Πώς ξεκίνησε η φωτιά από το ΙΧ του
05.07.26 , 14:54 Επίσημα στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο – Μεταγραφή μέχρι το 2029
05.07.26 , 14:44 Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Ρόδο με τη σύντροφο & τον γιο
05.07.26 , 14:30 Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους
05.07.26 , 14:12 Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος
05.07.26 , 14:00 Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη
05.07.26 , 13:35 Μητσοτάκης: «Τέλος και στους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες»
05.07.26 , 13:26 Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
05.07.26 , 12:41 Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ
05.07.26 , 12:38 Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Στη Θεσσαλονίκη ο καπνός
05.07.26 , 12:12 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Κώστας Αντετοκούνμπο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Άρη, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός. 

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Η παραμονή του 29χρονου ψηλού αποτελούσε βασική επιδίωξη των ανθρώπων του Άρη, καθώς οι εμφανίσεις του στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν άφησαν θετικές εντυπώσεις. Αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, κατέγραψε στην GBL μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 τάπες σε εννέα συμμετοχές.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Άρης επισημοποίησε την έναρξη της νέας συνεργασίας με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Στο παλμαρέ του ξεχωρίζουν το πρωτάθλημα NBA με τους Λέικερς το 2020, η κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος με την Βιλερμπάν το 2022, αλλά και η Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 2024.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νέων Ανδρών (U20) το 2016, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής Ανδρών που κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Άρης διατηρεί στο ρόστερ του έναν παίκτη με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΑΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top