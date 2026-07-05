«Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές

Η αποκάλυψη γνωστής Ελληνίδας για τα δύο χειρουργεία

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Ή Έλενα Γαλύφα στο Ζω Καλά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Γαλύφα αποκάλυψε την περιπέτεια της με τις φωνητικές χορδές στην εκπομπή "Ζω Καλά".
  • Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία λόγω πολύποδα που επηρεάζει τη φωνή της.
  • Η Έλλη Κοκκίνου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση, προτείνοντας της να επιστρέψει στην Ελλάδα για ιατρική εξέταση.
  • Η διάγνωση έγινε άμεσα και απαιτούσε χειρουργική επέμβαση χωρίς καθυστέρηση.
  • Η κατάσταση επηρέασε την καθημερινότητά της, με προβλήματα στη φωνή και τον λαιμό.

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα περιπέτεια με την υγεία της αποκάλυψε η Έλενα Γαλύφα, μιλώντας το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου στην εκπομπή «Ζω Καλά».

Η γνωστή fashion expert αναφέρθηκε στα δύο χειρουργεία που έκανε στις φωνητικές της χορδές, ενώ δεν έκρυψε πως καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση έπαιξε η Έλλη Κοκκίνου.

Όπως εξομολογήθηκε, όλα ξεκίνησαν όταν αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα με τη φωνή της, χωρίς να φαντάζεται τι πραγματικά συνέβαινε.

«Πονούσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα σχεδόν φράξει. Νόμιζα ότι ήταν φαρυγγίτιδα στην αρχή. Αυτό με έκανε λίγο να αμφιβάλλω για το τι είναι. Δεν πήγαινε όμως στο κακό», είπε αρχικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως ένα βίντεο που ανέβασε στα social media στάθηκε η αφορμή για να χτυπήσει το… καμπανάκι.

«Κάποια στιγμή ανέβασα ένα story στο Instagram και μου έστειλε μήνυμα η Έλλη Κοκκίνου. Μου είπε να γυρίσω Ελλάδα και να πάω στον γιατρό γιατί έχω πρόβλημα. Με έσωσε», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη στον ειδικό ήταν άμεση και, όπως περιέγραψε, η διάγνωση δεν άφηνε περιθώρια αναμονής.

«Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές

«Πήγα στον γιατρό, με εξέτασε και μου είπε ότι αύριο μπαίνω χειρουργείο. Είχα έναν πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές και δεν είχα περιθώριο να το αφήσω παραπάνω. Δε θα βελτιωνόταν μόνο του. Ρώτησα τον γιατρό τα πάντα», ανέφερε.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει. Έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε ξανά στο χειρουργείο, όταν ο γιατρός της παρατήρησε κάτι ανησυχητικό μέσα από τα βίντεό της στα social media.

«Το δεύτερο χειρουργείο το έκανα γιατί ο γιατρός μου με άκουγε στα social και με πήρε τηλέφωνο για να πάω να με ξαναδεί. Είχε δημιουργηθεί κι άλλος πολύποδας μέσα σε έναν χρόνο και χειρουργήθηκα ξανά. Ίσως δεν είχα κάνει καλή αποθεραπεία όμως», αποκάλυψε.

«Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές

Κλείνοντας, η Έλενα Γαλύφα παραδέχτηκε πως το πρόβλημα είχε αρχίσει να επηρεάζει έντονα την καθημερινότητά της, καθώς, όπως είπε, «είχα περιόδους που ο λαιμός μου έφραζε και αλλοιωνόταν η φωνή μου».

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