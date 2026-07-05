Πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στην Οινόη Αττικής / EΡΤ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι Κυριακής (5/7) σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα κοντά στον οικισμό της Οινόης στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, με το πύρινο μέτωπο να επεκτείνεται λόγω των ανέμων και το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για «ετοιμότητα».

Αρχικά, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 82 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, όπως επίσης, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ωστόσο, στο σημείο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 144 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Θέση «Σφάκα», πλησίον της Οινόης, στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, #Αττική και επιχειρούν

140 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, η ομάδα «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Αττικής, 34 οχήματα, 8 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μάλιστα στις 16:36 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για «ετοιμότητα».

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι φλόγες ξεκίνησαν από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών και επεκτάθηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική και στη συνέχεια σε δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.