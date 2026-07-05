Μαίνεται η φωτιά στην Οινόη: Στη μάχη 12 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.07.26 , 16:05 «Με έσωσε η Έλλη Κοκκίνου» - Η περιπέτεια με τις φωνητικές της χορδές
05.07.26 , 16:05 Μαίνεται η φωτιά στην Οινόη: Στη μάχη 12 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
05.07.26 , 16:00 Αυτό που πολλοί θεωρούν red flag μπορεί να είναι δείγμα ωριμότητας
05.07.26 , 15:45 Oριοθετήθηκε η φωτιά στη Δροσιά Ευβοίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στη Ρόδο
05.07.26 , 15:44 Ωραιόκαστρο: Στον Εισαγγελέα ο 76χρονος- Πώς ξεκίνησε η φωτιά από το ΙΧ του
05.07.26 , 14:54 Επίσημα στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο – Μεταγραφή μέχρι το 2029
05.07.26 , 14:44 Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Ρόδο με τη σύντροφο & τον γιο
05.07.26 , 14:30 Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους
05.07.26 , 14:12 Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος
05.07.26 , 14:00 Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη
05.07.26 , 13:35 Μητσοτάκης: «Τέλος και στους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες»
05.07.26 , 13:26 Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
05.07.26 , 12:41 Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ
05.07.26 , 12:38 Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Στη Θεσσαλονίκη ο καπνός
05.07.26 , 12:12 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 408 1,2 Hybrid 145
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Facebook (meteo hellas)
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στην Οινόη Αττικής / EΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε  το μεσημέρι Κυριακής (5/7) σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα κοντά στον οικισμό της Οινόης στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, με το πύρινο μέτωπο να επεκτείνεται λόγω των ανέμων και το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για «ετοιμότητα».

Ωραιόκαστρο: Στον Εισαγγελέα ο 76χρονος- Πώς ξεκίνησε η φωτιά από το ΙΧ του

Φωτιά τώρα στην Οινόη Αττικής

Αρχικά, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 82 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, όπως επίσης, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ωστόσο, στο σημείο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 144 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Φωτιά τώρα στην Οινόη Αττικής

Μάλιστα στις 16:36 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για «ετοιμότητα».

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι φλόγες ξεκίνησαν από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών και επεκτάθηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική και στη συνέχεια σε δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΟΙΝΟΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top