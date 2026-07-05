Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026

Τι φέρνει η νέα εβδομάδα στον έρωτα

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
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Αυτή η εβδομάδα του Ιουλίου ξεκινά με πιο απαιτητική ενέργεια, καθώς το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου στις 06/07/2026 φέρνει πίεση, καθυστερήσεις και την ανάγκη να δούμε πιο ρεαλιστικά πού βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση. Μπορεί να υπάρξει αποστασιοποίηση, ψυχρότητα ή να έρθουν στο προσκήνιο παράπονα ή συζητήσεις που αγγίζουν ευθύνες, όρια και δεσμεύσεις.

Αν μια σχέση έχει γερά θεμέλια, αυτή η όψη μπορεί να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί, αρκεί να υπάρχει ρεαλισμός και ειλικρίνεια. Αν όμως υπάρχουν προβλήματα που αποφεύγατε, τώρα δύσκολα μένουν κάτω από το χαλί. Είναι σημαντικό να αποφύγετε την επικριτική διάθεση, την αυστηρότητα και τις βιαστικές αποφάσεις πάνω σε μια δύσκολη στιγμή. Στις 07/07/2026 ο Ποσειδώνας γυρίζει ανάδρομος στον Κριό έως τον Δεκέμβριο και εγκαινιάζει μια πιο εσωτερική φάση, όπου αρχίζουμε να βλέπουμε πιο καθαρά τι εξιδανικεύσαμε, τι φανταστήκαμε και τι είναι πραγματικό. Αυτή η ανάδρομη πορεία μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις που βασίζονταν περισσότερο στην προσδοκία παρά στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, από τις 09/07/2026 η Αφροδίτη περνά στο γήινο ζώδιο της Παρθένου και αλλάζει τελείως το κλίμα: ο έρωτας γίνεται πιο πρακτικός, πιο συγκεκριμένος και λιγότερο θεωρητικός. Δεν αρκούν τα λόγια, τώρα μετράνε οι πράξεις, η συνέπεια και η διάθεση να φροντίσουμε τον άλλον στην πράξη. Η πιο όμορφη στιγμή της εβδομάδας έρχεται στις 10/07/2026 με το τρίγωνο Αφροδίτης-Χείρωνα, που ευνοεί τις επανασυνδέσεις, τη συγχώρεση, τις ουσιαστικές εξομολογήσεις καθώς και τις πιο τρυφερές συζητήσεις.

Είναι μια όψη που μπορεί να γιατρέψει παλιές πληγές και να φέρει πιο αυθεντική οικειότητα. Κάποιοι μπορεί να ακούσουν μια κουβέντα που περίμεναν καιρό, να λύσουν μια παρεξήγηση ή να νιώσουν ότι μια σχέση αποκτά ξανά ζεστασιά και ασφάλεια. Είναι η στιγμή που, μετά την πίεση των πρώτων ημερών, η καρδιά μαλακώνει και οι προθέσεις γίνονται πιο καθαρές. 

Δείτε αναλυτικά όλες τις προβλέψεις στο asibiliou.gr

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