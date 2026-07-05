Γιώργος Καραμίχος: Άφησε τα πλατό και έπιασε τον πλάστη για χορτόπιτα!

Ο ηθοποιός άνοιξε φύλλο

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Γιώργος Καραμίχος: Οικογενειακές στιγμές στην κουζίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καραμίχος απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές με την οικογένειά του, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.
  • Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς 'Άγιος Έρωτας', μοιράστηκε οικογενειακή στιγμή από το σπίτι των γονιών του.
  • Δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες όπου φτιάχνει παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα με τον πατέρα του, υπό την επιτήρηση της μητέρας του.
  • Η ανάρτησή του κέρδισε θετικά σχόλια για την απλότητα και τη ζεστασιά της οικογενειακής στιγμής.
  • Ο ηθοποιός επιλέγει να αφιερώσει το καλοκαίρι στην ξεκούραση και την οικογένεια πριν επιστρέψει στα επαγγελματικά του σχέδια.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς, ο Γιώργος Καραμίχος απολαμβάνει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στους αγαπημένους του ανθρώπους.

Γιώργος Καραμίχος: Άφησε τα πλατό και έπιασε τον πλάστη για χορτόπιτα!

Ο γνωστός ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς Άγιος Έρωτας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια άκρως οικογενειακή στιγμή από το σπίτι των γονιών του.

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Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, ο Γιώργος Καραμίχος μπαίνει στην κουζίνα μαζί με τον πατέρα του και ανοίγει φύλλο για παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Οι δυο τους συνεργάζονται με κέφι, ενώ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όλα γίνονται υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας του, η οποία έχει τον ρόλο της... αυστηρής επιβλέπουσας.

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«Παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Μια συνεργασία πατέρα και γιου, πάντα υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας, φυσικά. Καλή όρεξη», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής του.

 

Το βίντεο κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών του φίλων, που ξεχώρισαν την απλότητα και τη ζεστασιά της οικογενειακής στιγμής.

Ο Γιώργος Καραμίχος φαίνεται πως επέλεξε να αφιερώσει το φετινό καλοκαίρι στην ξεκούραση, αλλά και σε πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά του, πριν επιστρέψει στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Γιώργος Καραμίχος: Άφησε τα πλατό και έπιασε τον πλάστη για χορτόπιτα!

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