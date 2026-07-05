Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς, ο Γιώργος Καραμίχος απολαμβάνει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στους αγαπημένους του ανθρώπους.

Ο γνωστός ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς Άγιος Έρωτας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια άκρως οικογενειακή στιγμή από το σπίτι των γονιών του.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, ο Γιώργος Καραμίχος μπαίνει στην κουζίνα μαζί με τον πατέρα του και ανοίγει φύλλο για παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Οι δυο τους συνεργάζονται με κέφι, ενώ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όλα γίνονται υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας του, η οποία έχει τον ρόλο της... αυστηρής επιβλέπουσας.

«Παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Μια συνεργασία πατέρα και γιου, πάντα υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας, φυσικά. Καλή όρεξη», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το βίντεο κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών του φίλων, που ξεχώρισαν την απλότητα και τη ζεστασιά της οικογενειακής στιγμής.

Ο Γιώργος Καραμίχος φαίνεται πως επέλεξε να αφιερώσει το φετινό καλοκαίρι στην ξεκούραση, αλλά και σε πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά του, πριν επιστρέψει στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.