Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Ρόδο με τη σύντροφο & τον γιο

Τρυφερές οικογενειακές στιγμές για τον ηθοποιό

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Νίκος Πολυδερόπουλος: Η οικογένεια και η πρώτη γνωριμία με τη σύζυγό του / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Πολυδερόπουλος απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στη Ρόδο με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού, και τον γιο τους.
  • Μοιράστηκε τρυφερό στιγμιότυπο από βραδινή βόλτα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου μέσω Instagram.
  • Το ζευγάρι διατηρεί διακριτική σχέση και είναι μαζί περίπου έξι χρόνια.
  • Γεννήθηκε ο γιος τους στις αρχές του 2026, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.
  • Ο Πολυδερόπουλος έκανε πρόταση γάμου στη Συμιακού κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Πορτοφίνο.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος απολαμβάνει ένα ήρεμο και άκρως καλοκαιρινό διάλειμμα στη Ρόδο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, τη 27χρονη λογοθεραπεύτρια Βαλασία Συμιακού, αλλά και τον λίγων μηνών γιο τους.

Πολυδερόπουλος: «Είναι ζόρικα με το παιδί» -Η αποκάλυψη για τη σύντροφό του

 

Βαλασία Συμιακού-Νίκος Πολυδερόπουλος

Βαλασία Συμιακού-Νίκος Πολυδερόπουλος

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από τα Instagram Stories, στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει βραδινή βόλτα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, σπρώχνοντας το καρότσι του παιδιού του.

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Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Ρόδο με τη σύντροφο & τον γιο

Η ατμόσφαιρα είναι ειδυλλιακή, με τα φωτισμένα σοκάκια, το ιστορικό κέντρο και τα σκάφη που είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι να συνθέτουν ένα σκηνικό που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά και ρομαντισμό.

Ο ηθοποιός και η σύντροφός του διατηρούν μια διακριτική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να κρατούν την προσωπική τους ζωή χαμηλών τόνων, παρότι είναι μαζί περίπου έξι χρόνια.

 

Στις αρχές του 2026 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με τον ερχομό του γιου τους να ολοκληρώνει με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία και να σηματοδοτεί μια νέα, πολύ ξεχωριστή περίοδο στη ζωή τους.

Το ζευγάρι φαίνεται πως έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο της σχέσης του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε πρόσφατα πρόταση γάμου στη Βαλασία Συμιακού, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Πορτοφίνο.

 

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ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ
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