Πόποβιτς: «Δούλεψα σκληρά για να φτάσω ως τον Ολυμπιακό!»

Οι πρώτες δηλώσεις που ξεχώρισαν

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Αθλητικα
Πηγή: απε/μπε
Μπάλσα Πόποβιτς
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Ο Μπάλσα Πόποβιτς πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τη χαρά του για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και υπογραμμίζοντας το μέγεθος του συλλόγου.

Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό έναν από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της μεταγραφής αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Για εμένα και την οικογένειά μου είναι μεγάλη ανακούφιση που υπέγραψα εδώ, γιατί μόνο οι δικοί μου άνθρωποι γνωρίζουν πόσο σκληρά εργάστηκα για να φτάσω σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Ο Πόποβιτς περιέγραψε και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του έναν σύγχρονο τερματοφύλακα, που συνδυάζει αποφασιστικότητα και θάρρος μέσα στο παιχνίδι.

«Πιστεύω πως είμαι ένας μοντέρνος τύπος τερματοφύλακα, θαρραλέος και αποφασιστικός. Δουλεύω καθημερινά σκληρά και ήθελα πολύ να βρεθώ στον Ολυμπιακό», σημείωσε.

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Μαυροβούνιος πορτιέρε εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νέο γήπεδο θα αποτελεί ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης, ενώ έστειλε και το πρώτο του μήνυμα προς τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

«Δεν έχω επισκεφθεί ακόμη το νέο μας γήπεδο, όμως πιστεύω ότι θα είναι ένα σύγχρονο και από τα πιο όμορφα της Ευρώπης. Θέλω να πω στους φίλους του Ολυμπιακού πως είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να τους συναντήσω στις εξέδρες», δήλωσε ο νέος τερματοφύλακας των Πειραιωτών.

 

 

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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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