Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου.
Ο Παγκράτιος καταγόταν από την Αντιόχεια και βαπτίστηκε χριστιανός μαζί με τους γονείς του στα Ιεροσόλυμα. Ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο στις περιοδείες του στην Αντιόχεια και την Κιλικία και χειροτονήθηκε από τον πρώτο των Αποστόλων επίσκοπος Ταυρομενίου (σημερινή Ταορμίνα Σικελίας).
Όταν έφθασε εκεί, ο Παγκράτιος εξαφάνισε και κατέστρεψε όλους τούς ειδωλολατρικούς ναούς και κατόρθωσε να κάνει χριστιανό τον ηγεμόνα της περιοχής Βονιφάτιο. Μάλιστα, τον έκανε να χτίσει και ναό για τις ανάγκες των χριστιανών.
Ο Παγκράτιος με το κήρυγμα και τη δράση του προκάλεσε τη μήνι των Μοντανιστών -χριστιανικής αίρεσης με χιλιαστικές δοξασίες- οι οποίοι, επωφελούμενοι της απουσίας του ηγεμόνα Βονιφάτιου, τον θανάτωσαν στην πυρά ή κατ’ άλλους συναξαριστές, τον σκότωσαν με πέτρες και μαχαίρια.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Παγκράτιος*
- Παγκρατία *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:10 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 39 λεπτά.
Σελήνη 23.8 ημερώνΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.