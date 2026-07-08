Αργυρός - Νίκα: Η κόρη τους έγινε ενός μήνα! Η τρυφερή ανάρτηση

«One month of loving you baby Mir», έγραψε η Νίκα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά πριν από ένα μήνα.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασε τον ένα μήνα της κόρης τους, Μιράντας, με γλυκιά ανάρτηση στα social media.
  • Η οικογένεια επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή από την υπερβολική δημοσιότητα.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τις αλλαγές που έχει φέρει η πατρότητα στη ζωή του.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει απλές καθημερινές στιγμές και τη χαρά της ζωής μαζί.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά πριν από περίπου ένα μήνα. 

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία το τελευταίο διάστημα βιώνει υπέροχες οικογενειακές στιγμές κρατώντας στην αγκαλιά της τα δύο μωρά της, θέλησε να γιορτάσει τον ένα μήνα της κορούλας της κι έκανε μία ιδιαίτερα γλυκιά ανάρτηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες του μωρού μαζί με την… πρώτη της τούρτα!

Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«One month of loving you baby Mir», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, δηλαδή «Ένας μήνας που σε αγαπάμε, μικρή Μιράντα».

Δες την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα:

ΝΙΚΑ

Η μικρή Μιράντα ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή ευτυχία του Έλληνα καλλιτέχνη και της επιχειρηματία. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή από την υπερβολική δημοσιότητα και μοιράζονται στα social media μόνο λίγες και επιλεγμένες στιγμές τους.

«Έχω γίνει και ευαίσθητος από τότε, έχουμε κάνει οικογένεια», εξομολογήθηκε πρόσφατα στις κάμερες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν φέρει στη ζωή του η πατρότητα και η δημιουργία της δικής του οικογένειας.

«Μεγαλώνει η οικογένεια, χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, γιατί τώρα υπάρχει ένα καινούριο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια, είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε μου αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα. Προσέχουμε την οικογένειά μας. Η ουσία βρίσκεται στα απλά πράγματα, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά», είχε προσθέσει ο τραγουδιστής.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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